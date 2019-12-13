2019年度星标大奖火热投票进行中 你的一票成为关键

由ZOL与百度共同打造的2019年度科技产品评选——“星标大奖”进入关键时刻，百度#2019星标大奖#话题阅读量截止目前已突破2000万。目前网友投票环节已进入倒计时，你的一票成为关键。现在就通过“星标大奖”专题页面为自己喜爱的产品打call，此外参与话题#2019星标大奖#，还有机会赢得奖金。

每一个投票的背后，都是用户对于自己所喜爱的科技产品的肯定和鼓励。自12月6日星光大奖活动正式开启网友投票通道以来，我们感受到了网友的热切关注。本次2019年度星标大奖的网友投票环节将于12月16日正式截止，现在就投出这关键一票吧（投票地址：http://best.zol.com.cn）。

暨ZOL成立20周年，适逢百度成立20周年，ZOL与百度强强联手，共同打造2019年度科技产业具有影响力的科技产品评选活动——“星标大奖”。用户的选择也将作为重要参考依据，评选除“星标大奖”、“行业创新奖”、“专业选择奖”外，特设“用户选择奖”，评选将以ZOL产品库数据及榜单、首次引入的百度搜索/信息流数据及榜单为基础，让用户在线票选荣誉产品。





2019年度星标大奖将于12月26日颁奖盛典上震撼公布！届时，百度APP、百家号、ZOL将在“智见未来”峰会现场，暨2019年度星标大奖颁奖盛典上正式重磅揭晓最终获奖名单。最终哪款科技产品将会获得2019年度星标大奖的最高殊荣，值得期待！





关于“星标大奖”：

“星标大奖”由ZOL&百度联手打造，已成为2019年度科技产业具有影响力的科技产品评选盛事。2019年是ZOL连续第12年主导科技产业年度产品评选活动，并首次携手百度，共同推出年度标杆产品奖项“星标大奖”，打造科技产业最高殊荣。

“星标大奖”致力于带动行业前进，对出色科技产品给予肯定，鼓励更多的品牌能够为科技行业的发展带来技术、应用、设计方面的创新。ZOL专业输出，百度影响力加持，百家号优秀作者及网民参与，确立“星标大奖”在中国科技产业中的权威性和评价力。

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