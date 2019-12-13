19中国暖通与舒适家居产业和空调热泵行业盛典举行

中关村在线消息：据悉，在2019年12月6日，2019中国暖通与舒适家居产业发展论坛暨中国空调热泵行业品牌盛典在北京雁栖湖隆重举行。





本次活动由慧聪网、慧聪热泵网主办，浙江正理生能科技有限公司，广东高而美制冷设备有限公司，东芝开利空调销售（上海）有限公司协办；中国制冷学会，中国建筑节能协会，中国清洁能源应用技术联盟，中国空气净化行业联盟，天津大学热能研究所，以及中国建筑节能协会电能供暖委员会联合支持。活动现场，近300名来自全国各地的行业经销商、工程商、空调热泵行业的专家代表、企业、媒体欢聚一堂，共同见证了本年度空调热泵行业各项荣耀的诞生。





2019中国暖通与舒适家居产业发展论坛暨中国空调热泵行业品牌盛典自启动以来，吸引参与报名企业千余家，还得到了热泵行业专家、企业、经销商、代理商、工程商等的大力支持。同时，央视网、新浪网、搜房网、腾讯等多家媒体参与报道，为本次活动宣传造势。

作为行业内备受瞩目的品牌峰会，在活动现场，行业大咖如约而至，与参会嘉宾共同探讨行业发展中的技术创新与产品创新。为了更好地服务厂家与商家，本次品牌年会活动现场特别设置产品技术交流会，一众实力企业带来先进的产品和技术，与现场刚需的经销代理商和工程服务商互相交流。除此之外，主办方还特别设置了产品展示区域，方便参会嘉宾交流学习，搭建企业与商家之间交易的桥梁，助推行业发展。

参与的企业包括：杭州松井电器有限公司、浙江正理生能科技有限公司、中山市沐威电器有限公司、广东高而美制冷设备有限公司、白果科技股份公司、浙江德富新能源技术有限公司、广东智科电子股份有限公司、新源阳光新能源科技有限公司、北京华誉能源技术股份有限公司、山东福德新能源设备有限公司、皓庭（唐山）科技有限公司、合肥荣事达太阳能有限公司、嘉兴市通泰科技有限责任公司、广东聚腾环保设备有限公司、佛山市美肯冷热节能设备有限公司、广东长凌新能源有限公司、上海安易买科技有限公司&上海安巢在线控制技术股份有限公司、江苏四目网络科技有限公司、浙江中广电器股份有限公司、欣盛尚驰科技股份有限公司、佛山市南海继忆力通用设备有限公司。







下午，2019中国暖通与舒适家居产业发展论坛暨中国空调热泵行业品牌盛典如期举行。本次颁奖盛典共分为红毯秀、专家致辞、授牌仪式、共话产业，共谋发展——中国空调热泵产业雁栖湖论坛，颁奖典礼、企业采访、交流晚宴等精彩环节。









慧聪暖通与舒适家居事业部总经理彭初力先生，中国制冷学会理事长金嘉玮先生，北京建筑节能与环境工程协会副会长、中国清洁能源建筑应用技术联盟秘书长、金继宗先生，国务院政府特殊津贴专家；国内贸易工程设计研究院原副院长；中国制冷学会原副理事长、北京制冷学会监事长肖大海先生，中国太阳能学会常务理事、热利用专业委员会副主任、中国建筑科学研究院研究员郑瑞澄女士，浙江正理生能科技有限公司董事长黄道德先生，广东高而美制冷设备有限公司国内营销总监刘桓先生、市场部部长何立锋先生，东芝开利空调销售（上海）有限公司北京项目销售负责人李韶文先生，佛山市美肯冷热节能设备有限公司总经理张俊吉先生、销售总监张平女士，浙江中广电器股份有限公司 董事长助理大项目总经理黄林先生，合肥荣事达太阳能有限公司渠道总监荀旭先生，大金（中国）投资有限公司 事业战略本部品牌推进部部长王吉先生，广东智科电子股份有限公司董事长李百尧先生等嘉宾出席活动。

中国制冷学会理事长金嘉玮先生致辞

品牌盛典开场，主办方慧聪暖通与舒适家居行业总经理彭初力先生对参会嘉宾的到来表示热烈欢迎。作为联合支持单位代表，中国制冷学会理事长金嘉玮先生上台致欢迎词。





同时，北京建筑节能与环境工程协会副会长，中国清洁能源建筑应用技术联盟秘书长协会金继宗先生，带来了《京津冀等地空气源热泵关键技术及应用》的精彩演讲。





精彩的专家演讲过后，活动迎来激动人心的时刻——授牌仪式，这是合作的代表，是共赢的象征。慧聪网与浙江正理生能科技有限公司，广东高而美制冷设备有限公司，东芝开利空调销售（上海）有限公司授牌仪式，标志着慧聪网与生能、志高空气能、东芝将风雨同舟，共创辉煌。

当天，齐聚于雁栖湖的都是空调热泵行业的精英，自然少不了一番头脑风暴和市场行情的分析与见解。共话产业，共谋发展——中国空调热泵产业雁栖湖论坛由此开启，参会嘉宾将了解到企业老总的行业观点，市场思路，以及专家学者的独特见解。

国务院政府特殊津贴专家、国内贸易工程设计研究院原副院长、中国制冷学会原副理事长、北京制冷学会监事长肖大海先生；慧聪暖通与舒适家居行业总经理彭初力先生；佛山市美肯冷热节能设备有限公司总经理张俊吉先生；欣盛尚驰科技股份有限公司董事长盛立兴先生；山西四季春科技有限公司总经理董俊鹏先生；甘肃恒盛暖通空调工程技术有限公司，副教授级高级工程师，甘肃省工商联执委，甘肃省建筑学院客座教授马建宗先生；浙江中广电器股份有限公司董事长助理、大项目部总经理黄林先生；广东智科电子股份有限公司董事长李百尧先生出席论坛嘉宾，通过思想交流，为促进行业交流、交往、资源、合作指明了方向。





作为品牌盛典的重头戏，颁奖典礼成为此次活动的亮点。此次颁奖典礼颁发了2019年度中央空调十大领军品牌、2019空气能热泵十大领军品牌、2019空气能热泵十佳杰出品牌、2019年度十佳热泵两联供品牌等14个奖项，获奖企业均是行业佼佼者。以下是获奖名单：

2019年度中央空调十大领军品牌

大金 大金（中国）投资有限公司

东芝 东芝开利空调销售（上海）有限公司

格力 珠海格力电器股份有限公司

海尔 青岛海尔空调电子有限公司

美的 广东美的暖通设备有限公司

2019空气能热泵十大领军品牌

格力 珠海格力电器股份有限公司

美的 广东美的暖通设备有限公司

美肯 佛山市美肯冷热节能设备有限公司

荣事达空气能 合肥荣事达太阳能有限公司

生能 浙江正理生能科技有限公司

志高空气能 广东高而美制冷设备有限公司

中广欧特斯 浙江中广电器股份有限公司

2019空气能热泵十佳杰出品牌

白果太空能 白果科技股份公司

德富 浙江德富新能源技术有限公司

华誉能源 北京华誉能源技术股份有限公司

新源阳光 新源阳光新能源科技有限公司

长凌新能源 广东长凌新能源有限公司

2019年度中央空调十佳杰出品牌

欣盛 欣盛尚驰科技股份有限公司

2019年度十佳热泵两联供品牌

生能 浙江正理生能科技有限公司

志高空气能 广东高而美制冷设备有限公司

2019年度暖通变频智能控制器领军品牌

智科 广东智科电子股份有限公司

2019年度高端不锈钢空气能豪宅专用品牌

聚腾 广东聚腾环保设备有限公司

2019年度电动执行器匠心品牌

通泰 嘉兴市通泰科技有限责任公司

2019年度风机盘管匠心品牌

欣盛 欣盛尚驰科技股份有限公司

2019年度空气能热泵十大领军人物

丁小江 广东高而美制冷设备有限公司董事长

黄道德 浙江正理生能科技有限公司董事长

唐壁奎 广东同益空气能科技股份有限公司董事长

张会军 合肥荣事达太阳能有限公司总经理

张俊吉 佛山市美肯冷热节能设备有限公司总经理

赵密升 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司董事长

周长乐 滁州市扬子空气源设备制造有限公司董事长

2019年度热泵十佳经销工程服务商

上海旺泉新能源科技有限公司

山西四季春科技有限公司

郑州安通机电设备工程有限公司

西安立赫环保科技有限公司

江苏中广泳池科技有限公司

嘉兴市智合暖通科技有限公司

郑州盈创新能源科技有限公司

北京华盛康科技发展有限公司

北京天雪锦业机电有限公司

全民张家口建筑安装有限公司

2019年度热泵十佳样板工程

北京蓝沐新能源科技有限公司

北京新能乐业科技有限公司

四川校保后勤服务有限公司

北京华盟兴业设备安装工程有限公司

杭州普桑能源科技有限公司

天地人技术集团有限公司

河北冠海新能源有限公司

河北奥辉暖通设备有限公司

河南三友新能源有限公司

三门峡生能新能源有限责任公司

2019年度空调十佳样板工程

河北空调工程安装有限公司河南分公司

郑州安通机电设备工程有限公司

北京北方天昊环境工程技术有限公司

内蒙古亿淼环保科技有限公司

北京嘉瑞通达技术推广有限公司

仁泰（北京）环境工程有限公司

北京太阳雪机电工程有限公司

山东金利空调工程有限公司

山东好多亿空调工程有限公司

甘肃恒盛暖通空调工程技术有限公司

北京泰顺隆空调技术有限公司

2019年度十佳门店

吴江市金伟机电设备工程有限公司

北京悠格伟业科技有限公司

北京可丽娜中央空调清洗有限公司

北京宾维科技有限公司

常州聚泽家环境设备工程有限公司

北京晟源智恒科技发展有限公司

济南宏昀热能设备有限公司

湖北孝德暖通空调技术有限公司

陕西汇英楼宇设备有限公司

武汉博瑞电器有限公司

2019年度分销囤货50强

浙江上易节能科技股份有限公司

北京洁雅德环境科技有限公司

河南卓德机电设备有限公司

北京润明制冷设备安装有限公司

河南金大新风冷暖设备有限公司

北京北方天昊环境工程技术有限公司

北京利晟源科技发展有限公司

北京佳益世纪商贸有限公司

呼和浩特市广程机电设备有限责任公司

鑫丰达（北京）科技有限公司

河北陈氏祉星环境保护设备安装工程有限公司

北京维华普润暖通空调有限公司

北京阿尔卑斯新风科技有限公司

北京四方同立空气净化工程有限公司

北京如会祥空调安装工程有限公司

北京京西南科技有限公司

北京鸿和绿洲冷暖设备有限公司

北京巨象高科机电技术有限公司

瑞森智慧（北京）科技发展有限公司

佛山市艺兴冷气工程有限公司

福州仁民工程设备有限公司

北京棋知嘉业科技有限公司

北京易为宏业商贸有限公司

北京奇保良制冷设备有限公司

太原市永瑄空调有限公司

北京佳利宏达制冷设备有限公司

江西大美之家实业有限公司

北京中亚通科技发展有限公司

广东云美新能源科技有限公司

北京科网机电设备有限公司

廊坊烁昱机电设备安装工程有限公司

北京展鹏伟业机电设备有限公司

北京田氏制冷设备安装工程有限公司

中机物联（北京）节能环保科技有限公司

北京立盛合制冷设备有限公司

北京胜瑞电气设备有限公司

北京旭美达科技有限公司

北京德通嘉禾科技有限公司

北京科创盛达商贸有限公司

虹立(北京)空调设备有限公司

北京华盛天能电气有限公司

鑫方盛集团

广州市鸿运制冷设备有限公司

北京蓝舍环境科技有限公司

东方悦达（北京）机电设备安装工程有限公司

在激动人心的颁奖盛典之后，参会的热泵行业的协会专家，企业代表，商家代表，以及媒体代表一起参加了财富晚宴。晚宴开始之前，慧聪网暖通与舒适家居总经理彭初力先生作了精彩致辞并举杯开启晚宴，为大家祝酒，祝愿品牌峰会再创辉煌！晚宴现场，美酒佳肴，演出精彩纷呈，推杯换盏间欢声笑语不断，现场气氛其乐融融。





市场发展，竞争形态从封闭到开放，品牌竞争经历了从无到有，有小到大的过程。对于品牌峰会来说，是一次全面盘点的良机。慧聪网中国空调热泵行业品牌盛典的举办，慧聪网不仅见证了技术的革新、行业的发展以及无数企业的成长历程，而且为业内人士搭建交流沟通的平台，对推动整个行业的发展注入了一股强大的推动力。

不忘初心，慧聪热泵网接下来将继续为热泵行业献计献策，帮助成千上万的企业获得品牌影响力提升和传播的机会，引领越来越多的企业在品牌化发展的道路上扬帆起航，共同为行业的发展贡献一份力量，携起手来共创热泵行业新辉煌。

2019中国暖通与舒适家居产业发展论坛暨中国空调热泵行业品牌盛典是由慧聪网、慧聪空调制冷网，慧聪热泵网主办；浙江正理生能科技有限公司，广东高而美制冷设备有限公司，东芝开利空调销售（上海）有限公司协办；中国制冷学会，中国建筑节能协会，中国清洁能源应用技术联盟，中国空气净化行业联盟，天津大学热能研究所，以及中国建筑节能协会电能供暖委员会联合支持，特此鸣谢！【7346394】

（文中图片来自互联网）

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