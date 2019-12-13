vivo X30系列真机上手图曝光 前摄开孔极小

中关村在线消息：据此前消息，vivo将于下周发布vivo X30系列5G手机。今天下午，国内知名数码爆料博主@数码闲聊站在微博曝光了一组vivo X30 5G手机的整机上手图。



vivo X30 5G前摄孔径极小

根据图片显示，vivo X30 5G正面右上角前摄开孔的孔径极小，有效得保证了亮屏之后的正面视觉效果。同时，该机下巴部分的边框宽度也控制的很好，正面屏幕的整体观感较为出色。该机的背部延续了vivo一贯的设计风格，潜望式四摄模组位于机身左上角。



vivo X30 5G搭载潜望式四摄模组

据此前爆料，vivo X30 5G后置相机的规格分别为6400万像素主摄+3200万像素人像+800万像素超广角+1300万像素潜望超长焦镜头，支持OIS光学防抖+EIS电子防抖，没有一颗镜头是凑数的。

其他方面，vivo X30正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素。核心搭载三星Exynos 980处理器，集成双模5G基带。此外，该机还将标配8GB内存，机身内置4500mAh电池，最高支持33W快充规格。【7346371】

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：vivo X30系列真机上手图曝光 前摄开孔极小http://news.zol.com.cn/734/7346371.html