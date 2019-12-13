“羽顺杯”2019中国供暖行业品牌盛典隆重举行

中关村在线消息： 据悉，在2019年12月5日，慧聪网暖通与舒适家居产业发展论坛暨“羽顺杯”2019中国供暖行业品牌盛典在北京雁栖湖隆重举行。

本次品牌评选活动是由慧聪网、慧聪供热采暖网主办，中山市羽顺热能技术设备有限公司、河北罗密欧采暖设备有限公司冠名，阿诗丹顿燃具有限公司协办支持、中国五金制品协会燃气具分会联合主办的行业盛会。

本次大会还得到了中国建筑节能协会、中国清洁能源应用技术联盟、天津大学热能研究所、中国建筑节能协会电能供热专业委员会的联合指导。活动现场，近300名来自全国各地的行业经销商、工程商、供暖行业的专家代表、企业、媒体欢聚一堂，共同见证了本年度供暖行业各项荣耀的诞生。





慧聪网暖通与舒适家居产业发展论坛暨“羽顺杯”2019中国供暖行业品牌盛典自启动以来，吸引参与报名企业千余家，还得到了供暖行业专家、企业、经销商、代理商、工程商等的大力支持。同时，央视网、环球播报、新浪网、搜狐网、腾讯网、中青在线、房天下、凤凰房产等多家媒体参与报道，为本次活动宣传造势。





推广技术成果，开启视听盛宴

随着政府和大众对于环保的日益重视，清洁能源取暖已经成为政府和民众关注的焦点，“打赢蓝天保卫战”等政策的相继出台与实施让民众看到了国家对清洁取暖的决心。在这样的国家政策推动下，对供暖行业来说，不仅是发展的大好机遇，同时也潜藏着重重挑战。因此，钻研科技，推出先进产品，是谋求发展道路的必要途径。

作为行业内备受瞩目的品牌峰会，在活动现场，行业大咖如约而至，与参会嘉宾共同探讨行业发展中的技术创新与产品创新。为了更好地服务厂家与商家，本次品牌年会活动现场特别设置产品技术交流会，一众实力企业带来先进的产品和技术，与现场刚需的经销代理商和工程服务商互相交流。除此之外，主办方还特别设置了产品展示区域，方便参会嘉宾交流学习，搭建企业与商家之间交易的桥梁，助推行业发展。





参与本次技术交流会的企业有：江苏诺温特热能设备有限公司、中山市羽顺热能技术设备有限公司、河北罗密欧采暖设备有限公司、浙江帅康电气股份有限公司、北京展鑫热能科技有限公司、天津大成热能科技有限公司、江苏四季沐歌有限公司、中山市沐威电器有限公司、天津太阳花暖通设备有限公司、宝禾易克仪器（上海）有限公司、广东晟恺热能设备有限公司、广东欧思曼节能设备有限公司、佛山市顺德区基诺德电器制造有限公司、中山市正森电器有限公司、中山市中暖热能科技有限公司、中山市冠禧时代电器有限公司、山东未蓝环保设备有限公司、广东瑞庆热能科技有限公司、大赫（北京）节能科技有限公司、广东顺德甫信热能科技有限公司、廊坊沐丰地暖材料有限公司、中山市华宁电器有限公司、济南龙傲热能设备有限公司、江苏四目网络科技有限公司、阿诗丹顿燃具有限公司、北京圣劳伦斯暖通科技有限公司、华帝股份有限公司、银川艾尼工业科技开发股份有限公司、浙江托马仕智能科技有限公司、宁波高新区健坤电热技术有限公司、广东普瑞玛实业有限公司、中山市樱雪集团有限公司、樱花卫厨（中国）股份有限公司、河北佐宸采暖设备有限公司。





技术交流会作为本次品牌盛会的重头戏之一，不管是产品展示、案例分享、现场演讲，都看点满满，精彩纷呈，更是吸引了来自全国各地的经销商、工程商及商家朋友的广泛关注。

下午，慧聪网暖通与舒适家居产业发展论坛暨“羽顺杯”2019中国供暖行业品牌盛典的颁奖环节如期举行。本次颁奖盛典共分为红毯秀、专家致辞、中国供暖产业雁栖湖论坛、颁奖典礼、获奖企业采访、交流晚宴等环节。









慧聪暖通与舒适家居行业总经理彭初力先生、慧聪供热采暖行业总经理高俊婷女士、中国五金制品协会秘书长苏安建先生、北京建筑节能与环境工程协会副会长、中国清洁能源建筑应用技术联盟秘书长金继宗先生、中国建筑节能协会电能供热专业委员会秘书长刘志国先生、北京建筑大学中法能源培训中心主任郭全先生、中山市羽顺热能技术设备有限公司总经理薛江先生、董事长助理唐海军先生、阿诗丹顿燃具有限公司总经理谌厚榕先生、江苏四季沐歌有限公司总经理王骢先生、华帝股份有限公司壁挂炉零售事业部总监刘建辉先生、北京展鑫热能科技有限公司 董事长张树坤先生、河北罗密欧采暖设备有限公司总经理侯俊奎先生、大赫（北京）节能科技有限公司董事长刘逸先生、北京圣劳伦斯暖通科技有限公司副总经理杨光先生等嘉宾出席活动。



荟萃一堂，大咖共话供暖价值

活动开场，主办方慧聪暖通与舒适家居行业总经理彭初力先生对品牌评选活动做了总结性介绍，并对参会嘉宾的到来表示热烈欢迎。



作为今年品牌评选活动的总冠名商，中山羽顺热能技术设备有限公司总经理薛江先生提到了慧聪网集团提供了一个公平公正、自由交流、畅所欲言的平台，对暖通行业的发展起到了推动作用。



中国五金制品协会秘书长苏安建先生发表精彩致辞



北京建筑节能与环境工程协会副会长，中国清洁能源建筑应用技术联盟秘书长金继宗作分享

北京建筑大学中法能源培训中心技术主任郭全先生作分享

与此同时，中国五金制品协会秘书长苏安建先生也发表了精彩致辞，以及北京建筑节能与环境工程协会副会长，中国清洁能源建筑应用技术联盟秘书长金继宗、北京建筑大学中法能源培训中心技术主任郭全先生带来了精彩的主题分享。







为了通过对国家政策的理解，针砭时弊，分析行业发展现状，构建成熟化行业发展模式，推动供暖行业开辟新格局。本次盛典还设立了共话产业，共谋发展——中国供暖产业雁栖湖论坛，以交流，交往，资源，合作为核心，围绕今年的市场情况，包括各品类，各区域，供应链各环节；行业政策出台情况，行业问题和瓶颈，推出解决思路、行业机会和明年的市场初步预测。



在中国供暖产业雁栖湖论坛上，北京建筑节能与环境工程协会副会长、中国清洁能源建筑应用技术联盟秘书长金继宗先生、中国建筑节能协会电能供热专业委员会秘书长刘志国先生、慧聪暖通与舒适家居行业总经理彭初力先生、中山市羽顺热能技术设备有限公司总经理薛江先生、阿诗丹顿燃具有限公司总经理谌厚榕先生、宁波高新区健坤电热技术有限公司董事长龚旭先生、北京圣劳伦斯散热器制造有限公司副总经理杨光先生、华帝股份有限公司壁挂炉零售事业部总监刘建辉先生、佛山市顺德区基诺德电器制造有限公司营销总监李振明先生分别作了在不同产业区域的观点表述。通过思想碰撞、畅谈见解，在凝聚共识的基础上为供暖行业的发展出谋划策。同时，中国供暖产业雁栖湖论坛结下的智慧结晶将会激励行业企业不断努力奋斗，跨步前行，为行业未来探索发展指引了新方向。





荣耀精彩再现，实力问鼎盛典

十一年来，慧聪供热采暖网品牌评选活动凭借“助推企业品牌建设、打造品牌影响力”的责任与使命，已在行业内打响了“金字招牌”，并成功推动供暖行业纵深发展。自慧聪网暖通与舒适家居产业发展论坛暨“羽顺杯”2019中国供暖行业品牌盛典活动开展以来，由于广泛的覆盖面积、超高影响力，受到全国各地企业和经销商、工程商的热切关注。此时此刻，历经三个多月，各项荣誉大奖究竟花落谁家？答案即将为您一一揭晓！

2019年度燃气壁挂炉十大领军品牌

羽顺 中山市羽顺热能技术设备有限公司

阿诗丹顿 阿诗丹顿燃具有限公司

博世 博世热力技术（北京）有限公司

菲斯曼 北京菲斯曼供热技术有限公司

华帝 华帝股份有限公司

四季沐歌 江苏四季沐歌有限公司

威能 威能（北京）供暖设备有限公司

樱雪 中山市樱雪集团有限公司

2019年度燃气壁挂炉十佳杰出品牌

大成 天津大成热能科技有限公司

波伦斯 河北佐宸采暖设备有限公司

德贝得 济南龙傲热能设备有限公司

曼威奇 广东顺德甫信热能科技有限公司

罗密欧 河北罗密欧采暖设备有限公司

欧博曼 广东瑞庆热能科技有限公司

Oppuce德国欧普斯 中山市华宁电器有限公司

晟恺 广东晟恺热能设备有限公司

维克萨斯 中山市正森电器有限公司

未蓝 山东未蓝环保设备有限公司

樱花 樱花卫厨（中国）股份有限公司

2019年度电采暖领军品牌

健坤采暖 宁波高新区健坤电热技术有限公司

2019年度电采暖十佳品牌

Amnesty大赫 大赫(北京)节能科技有限公司

展鑫 北京展鑫热能科技有限公司

2019年度电锅炉领军品牌

基诺德 佛山市顺德区基诺德电器制造有限公司

2019年度采暖散热器领军品牌

艾尼 艾尼集团

圣劳伦斯 北京圣劳伦斯暖通科技有限公司

太阳花 天津太阳花暖通设备有限公司

2019年度燃气模块炉领军品牌

普瑞玛 广东普瑞玛实业有限公司

2019年度供暖行业十大领军人物

陈群 中山市羽顺热能技术设备有限公司

谌厚榕 阿诗丹顿燃具有限公司

高学武 天津太阳花暖通设备有限公司

龚旭 宁波高新区健坤电热技术有限公司

黄卫平 佛山市顺德区基诺德电器制造有限公司

刘建辉 华帝股份有限公司

刘维 广东普瑞玛实业有限公司

刘逸 大赫(北京)节能科技有限公司

杨光 北京圣劳伦斯暖通科技有限公司

2019年度壁挂炉行业十大新锐人物

侯俊奎 河北罗密欧采暖设备有限公司

曹立林 济南龙傲热能设备有限公司

成琳国 广东晟恺热能设备有限公司

高世强 河北佐宸采暖设备有限公司

黄俊 广东瑞庆热能科技有限公司

刘保国 山东未蓝环保设备有限公司

朴鲁镇 天津大成热能科技有限公司

邱晓宁 中山市华宁电器有限公司

舒晓亮 广东顺德甫信热能科技有限公司

王海宾 中山市正森电器有限公司

张永政 樱花卫厨（中国）股份有限公司

2019年度供暖行业十佳门店

北京龙轩京盛科技发展有限公司

武汉市广华供暖工程有限公司

湖北孝德暖通空调技术有限公司

安阳朝阳新能源集成有限公司

北京增浩庆东商贸有限公司

武汉铂瑞德暖通工程有限公司

宁夏迪阳智能环保设备科技有限公司

湖南怡生暖通工程技术有限公司

张家港创辉暖通设备有限公司

山东佳家惠住宅设施有限公司

2019年度供暖行业分销囤货50强

湖南怡生暖通工程技术有限公司

北京华盛康科技发展有限公司

南昌长城空调专业有限公司

北京世纪翔鹏机电设备有限公司

赤峰烽富商贸有限公司

北京天雪锦业机电有限公司

郑州雪中情供热设备有限公司

徐州悦溪环保科技有限公司

北京圣坤和庄经贸有限公司

江西大美之家实业有限公司

延边永青新能源科技有限公司

河北陈氏祉星环境保护设备安装工程有限公司

北京增浩庆东商贸有限公司

合肥保乐机电工程有限公司

北京盛荣达机电设备安装服务有限公司

徐州展程新能源科技有限公司

安徽九谷暖通科技有限公司

河北赛普通冷暖设备有限公司

北京暖世纪暖通工程有限公司

北京冬之恋工程技术有限公司

武汉星海康同舒适环境科技有限公司

北京朗彤辉商贸有限公司

山东福邦特新能源设备有限公司

四川省小保哥信息技术有限公司

河北大德科技有限公司

北京维华普润暖通空调有限公司

河北合和节能科技有限公司

重庆鑫慧嘉科技有限公司

青岛地泽晟工程安装有限公司

石家庄祥顺电器维修服务有限公司

北京晴乐新能源管理有限公司

北京科迅华机电设备有限公司

青岛宏程汇德环保新能源工程有限公司

涿鹿鸿畅环保节能科技有限公司

莱州市鑫沐春新能源科技有限公司

北京北斗恒源科技责任有限公司

山西盛泰鸿铭科技有限公司

北京庆泰源商贸有限公司

东营市西马克化工有限责任公司

天津泰然盛和能源科技有限公司

沧州市金忠新能源科技有限公司

沧州市星宝商贸有限公司

北京建雅瑞通科技有限公司

在激动人心的颁奖盛典之后，参会的供暖行业的协会专家，企业代表，商家代表，以及媒体代表一起参加了财富晚宴。晚宴开始之前，慧聪网暖通与舒适家居总经理彭初力先生与羽顺总经理薛江先生作了精彩致辞；随后，彭初力先生举杯开启晚宴，为大家祝酒，祝愿品牌评选活动再创辉煌！







慧聪网暖通与舒适家居产业发展论坛暨“羽顺杯”2019中国供暖行业品牌盛典，聚焦供暖发展变化，憧憬未来美好生活，精心设计各大活动环节与内容，既有宏观视角俯瞰供暖行业发展蓝图的高峰论坛，也有聚焦当下盘点行业新科技的技术交流会；更有表彰行业优秀企业与人物、刺激行业发展的荣誉盛典。



改革开放四十年以来，人们居住环境领域的发展日新月异，科技实力与经济实力不断壮大，慧聪供热采暖网拉近舒适供暖背后的创造者与人们的距离，并用用自身影响力为行业的进步助力。在未来，供暖品牌盛会将继续以为企业服务为宗旨，以影响力塑造企业品牌形象为己任，时刻行走在探索行业未来发展的前沿，与更多的供热采暖人一起奏响行业新时代主旋律！

慧聪网暖通与舒适家居产业发展论坛暨“羽顺杯”2019中国供暖行业品牌盛典是由慧聪网、慧聪供热采暖网主办，中山市羽顺热能技术设备有限公司、河北罗密欧采暖设备有限公司冠名，阿诗丹顿燃具有限公司协办，中国五金制品协会燃气具分会联合主办，中国建筑节能协会、中国清洁能源应用技术联盟、天津大学热能研究所、中国建筑节能协会电能供热专业委员会联合指导，特此鸣谢！【7346366】

（文中图片来自互联网）

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