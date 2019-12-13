三星Galaxy S11全系电池规格曝光 4000mAh起步

中关村在线消息：据外媒报道，近日在知名认证机构Safety Korea曝光的资料中曝光了三星Galaxy S11系列的电池规格，其中Galaxy S11电池容量为4500mAh，Galaxy S11+电池容量为5000mAh，而Galaxy S11e的电池则为4000mAh，全系续航表现将有大幅提升。



三星Galaxy S11续航表现有望大幅升级

据之前消息，三星Galaxy S11系列的整体外观依然延续Galaxy S一贯的圆润风格，正面采用与三星Note 10系列类似的居中打孔的显示屏，不过前摄开孔的孔径要更小一些，同时下方的边框还有进一步的收窄。



三星Galaxy S11渲染图

三星Galaxy S11系列还将在相机方面拥有重点升级，有爆料称Galaxy S11系列将采用后置四摄方案，规格分别为1.08亿像素主摄+4800万像素长焦+超广角镜头+ToF镜头，该机还将会支持最高8K分辨率的视频录制。



三星Galaxy S11e渲染图

此外，还有一些爆料称三星明年将改变在手机市场对于处理器的策略，以往都是大部分市场使用高通处理器，韩国国内市场采用三星自研的处理器。而明年，三星将会除欧洲以外的市场均改用高通骁龙865处理器。【7346322】

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