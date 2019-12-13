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    三星手机三星 Galaxy S11e（全网通）

    三星Galaxy S11全系电池规格曝光 4000mAh起步

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，近日在知名认证机构Safety Korea曝光的资料中曝光了三星Galaxy S11系列的电池规格，其中Galaxy S11电池容量为4500mAh，Galaxy S11+电池容量为5000mAh，而Galaxy S11e的电池则为4000mAh，全系续航表现将有大幅提升。

    三星Galaxy S11最新渲染图曝光 相机造型感人
    三星Galaxy S11续航表现有望大幅升级

    据之前消息，三星Galaxy S11系列的整体外观依然延续Galaxy S一贯的圆润风格，正面采用与三星Note 10系列类似的居中打孔的显示屏，不过前摄开孔的孔径要更小一些，同时下方的边框还有进一步的收窄。

    三星Galaxy S11真机首次曝光 矩形相机造型实锤
    三星Galaxy S11渲染图

    三星Galaxy S11系列还将在相机方面拥有重点升级，有爆料称Galaxy S11系列将采用后置四摄方案，规格分别为1.08亿像素主摄+4800万像素长焦+超广角镜头+ToF镜头，该机还将会支持最高8K分辨率的视频录制。

    三星Galaxy S11e渲染图曝光 曲面屏+后置三摄
    三星Galaxy S11e渲染图

    此外，还有一些爆料称三星明年将改变在手机市场对于处理器的策略，以往都是大部分市场使用高通处理器，韩国国内市场采用三星自研的处理器。而明年，三星将会除欧洲以外的市场均改用高通骁龙865处理器。【7346322】

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Galaxy S11全系电池规格曝光 4000mAh起步http://news.zol.com.cn/734/7346322.html

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