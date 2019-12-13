上海互联网增速跃居东部第一 成中国新消费浪潮原发地

工信部数据显示，今年1-10月，全国互联网行业规模以上企业共完成营业收入9902亿元，同比增长21%，其中上海互联网行业实现营收2390亿元，占全国23.3%，居全国第二位。在增速方面，上海互联网行业收入以同比增长37.1%的增速领跑东部，浙江（36.5%）、北京（19.4%）、广东（10.9%）和江苏（7.2%）分列第二至五位。

工信部最新发布的《2019年1-10月互联网和相关服务业运行情况》显示，今年前10个月，上海互联网业务收入增速居东部榜首。上海新兴互联网企业正持续通过创新的模式和技术，引领行业的迭代增长。

无论是新电商平台拼多多，还是“Z世代”聚集地哔哩哔哩，又或是分享美好事物的小红书，都是在各自领域发掘出了新时代的用户需求，打造出新的模式，引领并开创了新消费浪潮，助推上海成为互联网新的高地。



解放日报》在头版头条的位置报道“上海互联网业务收入增速位居东部之首”，着重介绍了拼多多、哔哩哔哩、美团点评等新消费的代表

上海孕育出新消费浪潮

工信部数据显示，今年1-10月，全国互联网行业规模以上企业共完成营业收入9902亿元，同比增长21%，其中上海互联网行业实现营收2390亿元，占全国23.3%，居全国第二位。在增速方面，上海互联网行业收入以同比增长37.1%的增速领跑东部，浙江（36.5%）、北京（19.4%）、广东（10.9%）和江苏（7.2%）分列第二至五位。

上海互联网快速发展的背后，是 “以消费者为中心”的新消费浪潮在崛起，在此推动下，拼多多、哔哩哔哩、小红书等互联网新阵营迅速脱颖而出。

作为上海互联网领域的“领头羊”，拼多多通过创新的“拼”模式和分布式人工智能技术，推动零售的渠道变革和制造业的研发生产进入以“人为先”的新时代。

通过“多多农园”、“新品牌计划”等战略，拼多多持续发挥平台型经济的效应，带动农业、制造业转型升级，成为需求侧创新带动供给侧改革的标杆。

截至2019年9月，拼多多年度活跃买家数已突破5.36亿，年成交总额达8402亿元。全国每10个快递中，就有3个来自拼多多。按用户规模计算，成立仅4年的拼多多，已经迅速成长为中国第二大电商平台。

哔哩哔哩也是如此。较早之前，哔哩哔哩只是一群热爱动漫的年轻人社区，随着非动漫用户的逐渐增多，哔哩哔哩开始有意增加其他内容，针对不同兴趣的用户推出不同的、个性化的视频展示页面，并不断引入其他优质视频内容的生产者，开始泛娱乐化的运作。

优质的视频内容伴生出一群互动性极强的粉丝群体，粉丝群体又为哔哩哔哩构建起了一道强而有力的护城河。今年前三季度，哔哩哔哩累计营收47.7亿元，日均播放视频7.3亿次，同比增幅都在60%以上。

从起家的动画，到现在的游戏、电竞、音乐、舞蹈，哔哩哔哩引领着网络文化，塑造了中文互联网最具特色的符号。哔哩哔哩已经逐渐褪去“动漫”的标签，进入到泛娱乐、全年龄段的征程之中。

还有小红书、美团点评等上海互联网新阵营的代表，也都是以“消费者为中心”，注重个体真实感受、开展个性化运营的翘楚。他们无一不都是在以新颖、独特的商业模式和技术立身，准确卡位了新消费浪潮的“风口”，在上海乃至全国的互联网发展中，走出了差异化的道路。



《新华每日电讯》在显著位置大篇幅地报道了上海互联网的“新方阵”，并通过营商环境、制度优势等角度，分析了拼多多、美团点评等上海互联网企业崛起的原因

瞄准需求，打造互联网新高地

事实上，上海互联网企业的崛起也为上海的城市精神添加了新内涵。作为国内首屈一指的零售之都、创新之城，上海过去曾一直受到“为什么出不了BAT”的诘问。但随着互联网“下半场”的到来，上海不仅成为了互联网新模式的最佳“试验田”，而且一系列互联网新业态在此落地生根，并绽放出了璀璨的成果。上海已成为互联网“下半场”的引领者。

包容、开放是上海的活力之源。这里有积淀百年的商业环境，有海纳百川的文化气场，温暖而精致生活氛围孕育出了一场“以消费者为中心”的新消费主义浪潮。

在移动互联网的快速发展中，大量用户从以前没有接触过PC网络，而直接开始使用移动网络；在“Z世代”的崛起中，年轻用户的个体诉求不断放大，强调自我的表达。“新消费”瞄准的正是这些以往被互联网巨头们忽视的新用户、新需求。





《2019胡润品牌榜》12月12日发布，上海新消费的代表企业之一拼多多新晋入选上海地区最具价值的品牌前三名

拼多多的“人为先”，哔哩哔哩的个性化，小红书的记录与分享等，一批批代表性企业以创新思维与深耕的姿态，在细分行业做到极致，将上海的城市积淀和营商环境优势化为竞争力，并带动中国经济多样性发展，在行业和市场中掀起新的浪潮。

除此之外，上海开放的商业环境及包容的文化基础，还在吸引越来越多本土以外的互联网企业落户。阿里巴巴、腾讯、百度、华为、小米、商汤等正在纷至沓来，亚马逊、微软、苹果等也在上海设立了研发型功能机构，从人工智能、云计算，到区块链、大数据，上海屹立在全国乃至世界互联网领域的潮头。

而伴随着互联网老将新贵“落沪”的脚步，上海“新经济之城”的轮廓日渐清晰。作为中国的经济中心城市，上海已经在这轮科技竞争中勇挑大旗；而越来越多互联网企业在这里的转型和技术升级，也将为这座城市源源不断地提供新的动能。

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