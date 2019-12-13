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    三星手机三星 GALAXY A71（全网通/5G版）

    三星Galaxy A51/A71发布 居中打孔屏+矩形四摄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，三星近日在越南正式发布了首批Galaxy A（2020）系列手机——三星Galaxy A51/三星Galaxy A71。这两款手机据采用了居中打孔屏+矩形后置四摄的外观设计，核心配置上有所差别。

    三星Galaxy A51/A71发布 居中打孔屏+矩形四摄
    三星Galaxy A51渲染图

    根据官方介绍，三星Galaxy A51正面采用了一块6.5英寸的Infinity-O Super AMOLED居中打孔屏，支持屏下指纹技术，前置摄像头为3200万像素；背部采用了当下流行的矩形多摄模组，摄像头呈“L”型排列，规格分别为48MP主摄+12MP超广角+5MP景深+500MP微距镜头。

    三星Galaxy A51/A71发布 居中打孔屏+矩形四摄
    三星Galaxy A71渲染图

    核心方面，三星Galaxy A51搭载了三星自家的Exynos 9611，配备8GB+128GB存储组合，支持最高512GB的micro SD卡扩展；机身内置4000mAh电池，支持15W快速充电；运行基于Android 10的One UI 2.0操作系统。

    三星Galaxy A71的外观设计与三星Galaxy A51基本一致，不过屏幕升级为6.7英寸，同时前摄的开孔也相对更大一些，。核心方面，该机搭载了高通的骁龙730处理器，后置相机的主摄也升级为64MP；机身内置了更大的4500mAh电池，支持25W快速充电。【7346275】

    （本文图片来自网络）

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