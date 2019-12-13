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    iPhone SE2/12全系渲染图曝光 明年共五款新机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：前段时间，有外媒曝光了将于明年发布的5款新iPhone的详细参数和价格信息。近日，9TechEleven根据目前已知的爆料消息为iPhone SE2/12全系手机做出了一组渲染图。

    iPhone SE2/12全系渲染图曝光 明年共五款新机
    网传iPhone SE2/12全系渲染图

    据此前消息，苹果明年将要发布iPhone SE 2和iPhone 12系列的4款新机。其中iPhone SE 2正面采用4.7英寸LCD屏幕，前置和后置相机均采用12MP单摄；核心搭载A13处理器，提供3GB+64/128GB存储规格；机身内置2000mAh电池，依然保留了Touch ID，且支持IP68级防水以及无线充电，配备Lightning数据线，预计售价为399美元（约2813元）。

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    iPhone 12正面采用5.4英寸OLED屏幕，后置相机为16MP双摄，前置则为12MP单摄；搭载A14处理器，提供4GB+128/256/512GB存储规格；机身内置1800~2000mAh电池，支持FaceID、5G（Sub-Ghz）、IP68级防水以及无线充电，配备Lightning数据线，预计售价为699~799美元（约4928~5633元）。

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    iPhone 12 Plus配备6.1英寸OLED屏幕，后置相机为16MP双摄，前置则为12MP单摄；搭载A14处理器，提供4GB+128/256/512GB存储规格；机身内置3100mAh电池，支持FaceID、5G（Sub-Ghz）、IP68级防水以及无线充电，配备Lightning数据线，预计售价为799~899美元（约5633~6338元）。

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    iPhone 12 Pro配备6.1英寸OLED屏幕，屏幕刷新率为120Hz，后置相机为16MP三摄，前置则为12MP单摄+3D ToF镜头；搭载A14处理器，提供6GB+128/256/512GB/1TB存储规格；机身内置3100mAh电池，支持FaceID、5G（毫米波）、IP68级防水以及无线充电，配备USB C数据线，预计售价为999~1099美元（约7043~7748元）。

    iPhone 12 Pro Max配备6.7英寸OLED屏幕，屏幕刷新率为120Hz，后置相机为16MP三摄，前置则为12MP单摄+3D ToF镜头；搭载A14处理器，提供6GB+128/256/512GB/1TB存储规格；机身内置4000mAh电池，支持FaceID和屏下指纹识别、5G（毫米波）、IP68级防水以及无线充电，配备USB C数据线，预计售价为1099~1199美元（约7748~8453元）。【7346270】

    （本文图片来自网络）

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