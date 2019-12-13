三星高管：万元GalaxyFold已售出100万台

中关村在线消息：近日据外媒消息，三星电子公司总裁Young Sohn在柏林一场活动中透露了折叠屏手机三星Galaxy Fold的销量情况，他表示公司已售出100万台Galaxy Fold。



三星高管称万元GalaxyFold已售出100万台

虽然100万台销量算不上特别大的数字，但以国行15999元起步价计算，售出100万台Galaxy Fold相当于入账159亿元人民币，这个成绩堪称不差。

Galaxy Fold主屏尺寸为7.3英寸，它可以实现多窗口任务处理，即用户可以在一个屏幕上同时查看三个APP的内容，比如一边看在线视频，一边和朋友聊天，还可以同时浏览网页，互不干扰。

折叠之后Galaxy Fold还拥有一块4.6英寸Super AMOLED封面屏幕，它主要任务是接打电话、回复信息等等。

Galaxy Fold采用了一种全新的高分子聚合物——聚酰亚胺薄膜，这种突破性的创新型屏幕材质，令Galaxy Fold的主屏幕厚度仅有普通手机屏幕的一半，兼具柔韧与耐用的同时，还能保持超高的视觉水准。

Galaxy Fold搭载高通骁龙855旗舰平台，配备UFS 3.0闪存，电池容量为4380mAh，内置人工智能平台Bixby。【7346232】

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