早报：AMD新游戏显卡开卖 魅族推碎屏保优惠购

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

AMD最近可真没闲着，这不新的显卡发布即上市。

AMD RX 5500 XT显卡正式开卖 售价1399元起





AMD在昨晚正式发布了Radeon RX 5500 XT显卡，基于7nm工艺和RDNA架构，采用全新Navi GPU核心，22个计算单元、1408个流处理器，单精度浮点性能最高5.2TFlops。

该显卡定位于1080p级别主流游戏，华擎、华硕、迪兰、盈通、撼讯、蓝宝石、讯景等厂商即日上市RX 5500 XT 8GB版，双十二售价1399元。

说到游戏显卡，下面这个游戏显示屏也可以看看。

华硕发布首款Fast IPS电竞显示器 售价4499元





华硕日前发布了其首款Fast IPS电竞显示器ROG STRIX XG279Q，采用27英寸2K分辨率的Fast IPS快速液晶面板，灰阶响应时间可达到1ms，售价为4499元。

下面还一是条硬件方面的新闻。

三星电子将向中国闪存芯片厂再投资80亿美元





三星日前正式启动了三星西安NAND闪存芯片项目二期第二阶段80亿美元投资，预计于2021年下半年竣工，建成后将新增产能每月13万片，新增产值300亿元。

据悉，二期项目总投资150亿美元，第一阶段投资约70亿美元，第二阶段为80亿美元。此前一期投资为108亿美元。

下面来看两条跟手机有点关系的新闻。

魅族推出碎屏保优惠购 1年仅需62元





魅族官方宣布魅族碎屏保优惠购活动，即日起至12月31日，有9款机型的碎屏保低至62元，起保1年。根据描述，手机激活3天内，用户可前往“魅族服务”APP或“钱包”APP 单独购保。

这9款机型是：魅族16th、魅族16th Plus、魅族16X、魅族16s、魅族16 XS、魅族16s Pro、魅族16T、魅族X8、魅族Note9。

iOS 13.3解除对部分7.5W无线充电限制





苹果最近推送了iOS 13.3正式版系统更新，随后有网友发现，在此次更新后，原本被封杀的部分7.5W无线充电限制已经解除了。此外，iOS 13.3还解决了部分无线充电器的充电速度可能比预期更慢的问题。

硅谷企业已经成这样了吗？看看郭台铭怎么说。



郭台铭：大部分硅谷公司已失去对核心前沿技术的追求





鸿海集团创始人郭台铭近日在其Line账号上表示，大部分硅谷公司已经失去对核心前沿技术的追求，有时技术仅成为公司的宣传手段。郭台铭称，华尔街金融市场对公司的影响，就是让公司领导者CEO的注意力只持续最多三个月，因为季报的关系。

最后来看一条诺基亚的消息。

诺基亚就专利纠纷问题与戴姆勒达成协议





戴姆勒等汽车公司此前曾向欧盟反垄断监管机构投诉诺基亚对技术专利收取的费用过高，今日诺基亚表示，戴姆勒和其他几家汽车零部件供应商已同意进行独立调解，预计将很快进行。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7345993）

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