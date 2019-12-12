小度在家发布新品 智能屏X8定义行业新物种

中关村在线消息：北京时间12月12日消息，今天下午在百度联合打造的国内首个“AI茶馆”老舍茶馆，百度公司副总裁、智能生活事业群组总经理景鲲正式发布小度在家智能屏X8。作为小度家族的新成员，小度在家智能屏X8配备8英寸超大智能屏，拥有远场语音交互、人脸识别、手势控制、眼神唤醒在内的多模态人工智能黑科技，更有“童脸识别”精致儿童模式提供五重呵护，为孩子的成长一路护航，让智能音箱再升级。





景鲲在发布会上表示：“小度在家不再是音箱，而是全球销量最大的智能屏，AI智能交互、AI智能理解、内容服务新生态则是智能屏需要具备的三大要素。”

发布会现场，景鲲正式展示了潮流科技范儿的小度在家智能屏X8。在硬件层面，小度在家智能屏X8纤薄有力、简约优美，无缝融入家居环境。其配备的8英寸超大智能屏，具备4个方向可达80°的IPS全视角，5点触控实现10ms极速响应，高分辨率1280*800结合105°屏幕倾角提供最佳观看舒适度，同时4麦克风阵列兼顾高唤醒率与震撼音效，让智能屏替代传统屏，打造家庭场景新中心。



百度公司副总裁景鲲发布小度在家智能屏X8

智能音箱是用户新价值与产业新价值的完美结合，未来三年市场增量将主要来自有屏音箱，然而传统屏交互单一、智能理解缺失、内容服务也无法满足更多需求。景鲲在发布会上提出智能屏三要素，从AI智能交互、AI智能理解、内容服务新生态三个纬度可以提供更多价值、突破更多边界，从而真正实现满足用户在智能生活中的更多需求。根据现场演示，小度在家智能屏X8在AI智能交互层面，多模态人工智能黑科技带来更懂你知你的操控体验，比个“OK”的手势控制、眉宇间的眼神唤醒、全双工连续对话和远场语音交互、以及具有针对性的人脸识别，全面满足各种家庭场景使用。



小度业内首创的更安全健康的儿童模式也进一步升级至五重呵护，除原有的内容过滤、时长控制、距离提醒外，新增大屏护眼、看护助手功能。宝贝小脸凑过来，小度在家智能屏X8可快速“童脸识别”开启精致儿童模式，海量分龄的儿童教育娱乐内容在五重呵护下，让宝贝开心家长放心。





小度在家智能屏X8的另一大领先优势在于AI智能理解，通过AI模型演进和自学习AI系统，拥有“深厚内功”的智能设备可以不断进行自动学习，进而可以满足用户更多价值需求。此外，对话式人工智能交互系统智能度需要满足听清率、听懂率、满足率，才能称得上万能智能助手，而小度系列产品的智能度得到了权威认可，在语音识别、自然语言处理、用户需求满足上遥遥领先。





近日，国家科学技术方面的最高学术机构——中国科学院，首次在国家机构层面对市场主流智能音箱产品的智能性进行评测，其物联网研究发展中心出具的《智能音箱的智能技术解析及其成熟度测评》报告显示，小度系列产品智能度国内领先：在听懂、理解用户的指令方面，小度系列智能音箱是唯一听懂率超过90%的产品；在满足用户需求和体验方面，小度同样在评测中满足度得分第一。

除AI智能交互、AI智能理解外，小度在家智能屏X8构建起包括家庭娱乐系统、视频、电视直播、通讯、音乐、教育、家庭互动游戏、儿童模式等在内的内容服务新生态，形成用户需求满足闭环。在发布会现场，小度在家智能屏X8展示了超大智能屏畅快无限影音体验、即喊即得沉浸式聚合内容、以及颠覆式瀑布流布局。此外，小度在家智能屏X8还涵盖了日常应用、益智娱乐、教育学习等方面超过2800项的丰富技能，更有超过400家家电品牌入驻。





当世界前沿AI技术与中国传统文化相互碰撞，在“京味人文地标”老舍茶馆可以体验服务周到的“AI小二”、聪慧过人的“AI辨茶”、京味儿十足的“AI吆喝”等新玩法，人们不禁畅想智能家居时代的下一步图景。小度在家智能屏X8的发布，指明了智能音箱行业的下一个方向。景鲲表示：“中国智能音箱市场规模已经超过了智能电视，成为中国家庭必需品。作为有屏智能音箱的定义者，小度在家承载着百度世界领先的AI技术基因，正在开拓充满想象的未来新场景。”

（7345877）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小度在家发布新品 智能屏X8定义行业新物种http://news.zol.com.cn/734/7345877.html