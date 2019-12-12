中关村在线消息：北京时间12月12日消息，今天下午民航局综合司司长刘鲁颂在出席新闻发布会时被问到有关波音737MAX何时复飞的相关问题。刘鲁颂表示，民航局针对波音737MAX复飞的三原则并没有改变。只要符合相关原则，波音737MAX即可复飞。



民航局回应波音737MAX何时复飞：符合三原则即可

刘鲁颂表示，民航局复飞的三个原则分别为：要查明飞机设计的适航符合性；要确保有关安全措施得到贯彻落实；与事故调查结论密切关联。

上个月的时候，波音公司在迪拜航展期间陆续宣布，旗下波音737 MAX系列机型近期已获得60架新增订单。此次波音737 MAX系列机型的订单主要来自哈萨克斯坦的Air Astana航空和土耳其的SunExpress航空，这两项订单的总金额达48亿美元。

不过，前段时间有消息称波音公司向美国联邦航空管理局（FAA）和欧盟航空安全局（EASA）提交关于修复737MAX机型软件的文件，在接受FAA和EASA的审核之后再次被打回，称依然发现了许多问题，目前具体的复飞时间还不明朗。

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