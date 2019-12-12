晚报：传OPPO Find X2明年Q1发 苹果被爆收集隐私

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

传OPPO Find X2明年一季度发布 搭载高通骁龙865





据外媒最新报道，OPPO将于2020年第一季度正式发布新一代旗舰手机——OPPO Find X2。据了解，OPPO早在去年就发布了第一代Find X手机，其不仅拥有顶级的性能，还采用了一块曲面全景屏，屏占比达到了93.8%。同时还通过双潜望式摄像头结构，将全部摄像头都隐藏了起来，该机的外观设计即时放到现在依然十分抢眼。但是，该机发布至今一直未有继任者的消息传出，这也令许多粉丝十分遗憾。



爆料显示，OPPO Find X2将搭载高通最新发布的骁龙865处理器，且支持双模5G接。此外，OPPO方面透露称这一代Find X的焦点会聚集在手机屏幕上，OPPO将为其配备一块拥有更高的分辨率、刷新率、动态范围的顶级屏幕。

Z点评：明年对于Android及最大期待就是骁龙865的性能表现了。

三星W20 5G折叠屏手机开启预约 19999元起





上个月，三星与中国电信正式发布了“心系天下”系列全新机型——三星W20 5G。今日，该机已经正式开启预约，标准版价格为19999元，至尊版价格为29999元。



据了解，三星W20 5G折叠屏手机采用了与三星Galaxy Fold类似的外观设计，同样采用了一块Dynamic AMOLED材质的可折叠柔性大屏幕+4.6英寸小屏幕的方案，不过边框的设计相比Galaxy Fold要更加硬朗一些，这也符合“心系天下”系列一贯的设计风格。

Z点评：选择W20人的生活，都是朴实无华，且枯燥。

分析师：明年3月底Switch中国市场销量或超400万





由腾讯代理的国行版任天堂Switch正式在国内开售，开售以来销量表现十分乐观。因此，有国外分析师预计称，任天堂在本财年结束之前将有可能在中国市场售出400万台Switch设备。



该分析师还在报告中预测，本财年任天堂Switch硬件在中国的销量可能在200万台到400万台之间，下财年销量将在300万到600万台之间；本财年在中国的软件销量将在600万到1200万套之间，下财年将在1500万至3000万套之间。

Z点评：市场对于任天堂Switch在中国的表现很是看好。

诺基亚5G FDD终端设备将于2020年上市，支持动态频谱共享





诺基亚贝尔实验室Fellow Harri Holma在诺基亚博客中写道：“支持DSS的5G FDD终端设备将于2020年上市。诺基亚2020年将推出动态频谱共享（DSS）作为软件升级，从而配合商用5G FDD大众市场终端的可用性。”



DSS使移动运营商可以在LTE和5G NR技术中使用相同的频谱，这意味着运营商可以使用现有的LTE频谱，而无需专门为5G分配稀缺的频谱资源。

Harri Holma写道：“随着将5G引入FDD频段，4G和5G之间的DSS将成为一项重要技术。由于运营商们的无线电频谱资产和5G服务策略不同，使用DSS带来的实际好处也不同。”包括Verizon和AT&T在内美国的主要运营商都将DSS视为扩展5G服务的一项重要技术。

Z点评：诺基亚在5G设备上开始发力了。

苹果库克回应“外包钟爱中国大陆”：我们只挑最好的





苹果公司首席执行官库克近日表示，苹果在美国创造200多万个就业机会，不接受“苹果外包给中国大陆太多工作岗位”这类批评。库克强调，苹果在找寻协力厂商时放眼所有国家，一切以“技术到不到位”为考量，“我们只挑最好的。”



作为苹果公司最出色的产品，库克对iPhone的看法是这样的。“如果你仔细看这些iPhone的话，你会发现它的屏幕玻璃是由肯塔基州制造的；如果你把iPhone拆开你会发现，内部的许多硅树脂材料都是都美国制造的”，库克认为，“iPhone是全球供应链的产物”。

Z点评：iPhone如果搬回美国，制造成本将会翻倍。

比尔盖茨客串美剧《硅谷》：饰演重要角色“比尔盖茨”





今天美剧《硅谷》第六季迎来了大结局，比尔盖茨客串了其中的一个重要角色就是他自己，作为微软创始人及前首席执行官，比尔盖茨表达了对剧中Piper创业失败原因的困惑。



美剧《硅谷》描述了四个不善社交但绝顶聪明的计算机程序员受到依靠互联网站发家的百万富翁的特殊照顾。他们可以免费住在他家中，但他们的项目日后如果获得成功，他要拿10%的股份。刚开始这些人没能说动一名亿万富翁投资他们的项目，于是各自回到原先的工作岗位。这名亿万富翁和其中一名计算机程序员供职的公司很快意识到他们的新型文件压缩算法则具有无法估量的商业潜力，于是一场白热化的争夺战开始了。

去年11月份，比尔盖茨在自己的博客中推荐美剧《硅谷》（Silicon Valley）。他说，如果想了解硅谷的运作方式，那就应该观看这部由HBO制作的电视剧。

Z点评：盖茨本色出演，值得推荐。

苹果/微软/亚马逊等硅谷巨头曾偷听用户私密对话





据国外媒体报道，自2014年亚马逊发布智能音箱Echo以来，亚马逊Echo、谷歌Home和Apple HomePod等“智能音箱”设备已经销售了数以百万台，大科技公司正在将亚马逊Alexa、苹果Siri、谷歌Assistant、微软Cortana，以及Facebook的类似服务整合到人们生活中。咨询公司Juniper Research估计，到2023年，全球智能音箱年市场规模将达到110亿美元，全球约有74亿部语音控制设备。



科技公司表示智能音箱只有在用户激活时才会录音，但事实上正在把永远开着的麦克风引入私密空间。亚马逊及其竞争对手表示，绝大多数语音请求都是由电脑自动执行的，无需人工审核。然而，这些智能设备都在依赖成千上万的低薪员工进行人工转录，用户私密对话已经成为他们最有价值的数据集之一。所有科技公司都认为，这是改善他们产品的一种合理方式。

Z点评：隐私在很多大厂眼里就是想怎么拿就怎么拿。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。【7345664】

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