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    三星手机三星 W20（12GB/512GB/全网通/5G版）

    三星W20 5G折叠屏手机开启预约 19999元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上个月，三星与中国电信正式发布了“心系天下”系列全新机型——三星W20 5G。今日，该机已经正式开启预约，标准版价格为19999元，至尊版价格为29999元。

    三星W20 5G折叠屏手机开启预约 19999元起
    三星W20 5G开启预约

    据了解，三星W20 5G折叠屏手机采用了与三星Galaxy Fold类似的外观设计，同样采用了一块Dynamic AMOLED材质的可折叠柔性大屏幕+4.6英寸小屏幕的方案，不过边框的设计相比Galaxy Fold要更加硬朗一些，这也符合“心系天下”系列一贯的设计风格。

    三星W20 5G折叠屏手机开启预约 19999元起
    三星W20 5G采用折叠屏设计

    配置方面，三星W20 5G折叠屏手机搭载了高通骁龙855 Plus旗舰处理器，内置高通最新款5G基带，配备12GB内存+512GB UFS 3.0存储。同时，还拥有4235mAh大容量电池，并标配15w的充电头。

    拍照方面，三星W20 5G折叠屏手机采用了后置三摄方案，规格分别为1200万像素主摄+1600万像素超广角+1200万像素长焦镜头；前置相机为1000万像素+800万像素艺术肖像镜头的双摄组合。【7345450】

    （本文图片来自网络）

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