分析师：明年3月底Switch中国市场销量或超400万

中关村在线消息：近日，由腾讯代理的国行版任天堂Switch正式在国内开售，开售以来销量表现十分乐观。因此，有国外分析师预计称，任天堂在本财年结束之前将有可能在中国市场售出400万台Switch设备。

国行Switch近日已正式开售 销量表现可观

此外，该分析师还在报告中预测，本财年任天堂Switch硬件在中国的销量可能在200万台到400万台之间，下财年销量将在300万到600万台之间；本财年在中国的软件销量将在600万到1200万套之间，下财年将在1500万至3000万套之间。



国行版Switch锁服不锁区

值得一提的是，有网友在拿到国行版Switch以后第一时间分享了一些信息，证实了国行版Switch采用了“锁服不锁区”的策略。据介绍，国行Switch是可以插入并正常使用海外版卡带，且海外版的游戏也能正常更新补丁。

不过，国行版Switch只能使用微信扫码登陆（登陆之后会生成国服账号），并没有提供任天堂账号的登陆入口，也无法和外服账号关联，国服与外服可以互相搜到账号信息，但无法添加好友。

同时，外服账号不能登陆国行机器，国服账号也不能登陆外版机器，两个机器之间无法转移账号数据，eShop商店也不能相互切换，当前国服商店中只有《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》这一款游戏，且只支持微信支付购买，其他游戏还需要由腾讯后期引进并通过国内审核。【7345402】

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