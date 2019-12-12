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    vivo X30 Pro相机参数曝光 没有一颗凑数镜头

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：vivo官方此前已经宣布将于12月16日召开新品发布会，正式发布新一代年度产品——vivo X30系列。据官方透露，该机将搭载潜望式的相机技术，支持最高60倍变焦拍摄。今日，知名数码博主@数码闲聊站曝光了vivo X30 Pro的摄像头具体参数。

    vivo X30 Pro相机参数曝光 没有一颗凑数镜头
    vivo X30 Pro相机规格曝光

    根据@数码闲聊站的爆料，vivo X30 Pro后置相机为四摄方案，规格分别为6400万像素主摄+3200万像素人像+800万像素超广角+1300万像素潜望超长焦镜头，支持OIS光学防抖+EIS电子防抖，没有一颗镜头是凑数的。

    vivo X30系列宣传片公布 手机屏占比更高
    vivo X30 Pro最高支持60倍变焦拍摄

    其他方面，vivo X30正面将采用一块6.5英寸真全面屏，屏幕刷新率为90Hz，前置相机为升降式结构，规格为3200万像素。核心搭载三星Exynos 980处理器，集成双模5G基带。此外，该机还将标配8GB内存，机身内置4500mAh电池，最高支持33W快充规格。【7345318】

    （本文图片来自网络）

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