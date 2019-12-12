外媒评出2019年最佳手机 冠军令人意外

中关村在线消息：近日据外媒报道，外媒PhoneArena评出了2019年度最佳手机——iPhone 11 Pro/11 Pro Max；三星Galaxy Note 10+、一加7 Pro获得亚军。



外媒评2019年最佳手机 冠军令人意外

PA表示，通过微调和完善，苹果带来了一款真正出色的手机——iPhone 11 Pro、Pro Max不仅拥有出色的续航、成熟的设计，还拥有最均衡的相机以及超强性能，是2019年末购买手机最安全的两个选择。

三星Galaxy Note 10+排名第二，凭借精致的设计、功能更强大的S Pen、十分出彩的显示屏以及一流的相机，Note 10+实至名归。虽然在某些方面，它并没有完全突破界限，但它依然是一款值得认可的安卓旗舰。

一加7 Pro是另外一个备选，其亮点在于90Hz屏幕、顶尖性能以及极具竞争力的价格，它比前两位要便宜的多。

PA还评选了最佳拍照手机，第一依然是iPhone 11 Pro/11 Pro Max获得，这与DoXMark的评分有所不同。【7345298】

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