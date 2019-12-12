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    传iPhone明年不涨价 采用重新设计金属中框

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据悉，据天风国际分析师郭明錤今天发布苹果研究报告，苹果可能自 2020 iPhone 专案开始停止支付金属中框/机壳厂商一次性工程费用以降低开发成本，竞争格局改变将导致新的赢家与输家，有利工业富联/鸿准订单比重提升。

    iPhone在20年会重新设计金属中框 但不会加价
    iPhone在20年会重新设计金属中框 但不会加价

    因为 NRE 可成过去重要资源故此改变对订单比重与获利有负面影响。我们在先前报告预测Apple将在2H20推出4款支持5G的新iPhone机型。

    针对不同市场发布支援Sub-6GHz或Sub-6GHz+mmWave的机型 iPhone产业链为2020年电子业投资首选；2020年与2021年新款iPhone产品组合关键预测 2019年12月5日。

    与4G机型相较，我们预期支援Sub-6Ghz与Sub-6GHz+mmWave机型的成本将分别增加30–50美元与80–100美元。

    虽5G iPhone成本增加，但为iPhone出货增长故我们认为Apple不会显著调升新2H20 iPhone售价，因此Apple将会把成本尽可能转移给产业链。在5G iPhone的零部件中，机壳是成本增加最显著之一，故为降低机壳开发成本，我们认为Apple可能会取消NRE。【7345278】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传iPhone明年不涨价 采用重新设计金属中框http://news.zol.com.cn/734/7345278.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7345278.html report 875 中关村在线消息：据悉，据天风国际分析师郭明錤今天发布苹果研究报告，苹果可能自 2020 iPhone 专案开始停止支付金属中框/机壳厂商一次性工程费用以降低开发成本，竞争格局改变将导致新的赢家与输家，有利工业富联/鸿准订单比重提升。iPhone在20年会重新设计金属中框 但...
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