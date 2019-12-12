传小米10系列采用三星曲面屏 支持高刷新率

中关村在线消息：北京时间12月12日消息，此前有消息显示，小米10系列会专门向三星定制AMOLE曲面屏。现在，有知情人士确定了这一消息，并且表示小米10系列会使用三星的显示屏驱动IC，型号分别为S6E3HC2和S6E8FC1。



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知情人士，小米10系列的三星定制AMOLE曲面屏将会支持2K+分辨率和90Hz刷新率。还有知情人士透露，小米新旗舰将会采用OLED挖孔屏设计，并且拥有极小的开孔孔径，且为专门向三星定制的OLED曲面屏。

此前，小米一项新的专利已经出现，这表明小米可能不限于在显示屏下方放置1个摄像头，而是放置两个摄像头。从理论上讲，它应该可以捕获更高质量的自拍照，但该专利并未阐明其前置摄像头配置的细节。



虽然屏幕下摄像头的智能手机看起来很酷，但可能存在诸如拍照失真等问题，这些问题会影响图片质量，并且要解决该问题，小米还需要通过巧妙的软件算法。根据爆料，小米将在2020年才会推出具有屏下摄像头的智能手机，可能在小米10上首发。

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