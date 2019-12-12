中关村在线消息：近日据悉，据最新传闻微软可能在本周推出Windows 10 2004（Windows 10 20H1）最终版本，经过Windows 10内测者大批量测试之后，将在3月或4月发布给所有Windows 10用户。



传Win10年度更新本周完工：明年Q1发布

Zac Bowden发布推文表示，微软希望在12月13日之前推出Windows 10 2004（Windows 10 20H1）最终版本，然后在快速和慢速环当中进行测试一直到明年3月/4月，以确保Windows 10 2004最终版本的质量，并且尽可能消灭还存在的bug。

据微软的Flight Hub称，Windows内测者现在正在测试第43个Windows 10 2004版本。在去年的Windows 10 19H1发行之前，Windows 测试者总共测试了33个版本。

和Windows 10 2019年11月更新相比，Windows 10 2004（Windows 10 20H1）带来更多新功能，包括新的和改进的Cortana，更新的File Explorer搜索，Windows搜索改进，任务管理器中显示GPU温度和磁盘类型以及新的云重置功能。

微软也正在通过此更新来改善Windows 10中的平板电脑体验。【7345270】

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