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    微软宣布将在卡塔尔开设新的云数据中心

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：今日据悉，微软宣布即将在卡塔尔开设新的云数据中心区域。伴随着本次扩展，微软在全球20个国家和地区的云区域规模数量已经达到55个。

    微软将在卡塔尔开设新的云数据中心区域
    微软将在卡塔尔开设新的云数据中心区域

    卡塔尔的新云数据中心区域预估将于2021年投入使用，首先从Azure开始，Office 365, Dynamics 365和Power Platform将会后续开放。

    这个新数据中心区域的成立，能够让卡塔尔的公共和私营企业访问更可靠、更具弹性的云服务。

    卡塔尔运输和通信部长Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti表示：“与微软的合作是加速卡塔尔政府数字化转型的重要一环，是推动《卡塔尔国家愿景2030》发展计划的重要动力。”

    微软表示，此次扩张的部分原因是该地区客户不断扩大的IT需求，如括阿联酋航空公司。此外，它还响应了一些客户的“数据存储”需求，这些客户由于隐私和数据保护问题而不能在国外托管敏感服务。

    这些数据中心将支持微软Azure用户、Office 365、Dynamic 365和其他一些服务。微软当时还称，这两座数据中心将为海湾合作委员会国家和其他一些国际市场服务。

    分析人士称，微软这些举措是受到了亚马逊AWS云服务的刺激。AWS之前宣布了在巴林建立数据中心的计划，预计今年初推出并提供在线服务。【7345123】

    （文中图片来自互联网）

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