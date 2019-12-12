中关村在线消息：北京时间12月12日消息，据Gsmarena报道，有消息显示，三星过去几年在手机市场对于处理器的策略一直没变化，那就是大部分市场使用高通处理器，韩国国内市场采用三星自研的处理器。明年，三星将会在韩国市场推出骁龙865版本的三星Galaxy S11。



三星S11迎来重大变化 大多数市场将采用骁龙865

明年除了欧洲市场以外，所有其他市场都将改用高通骁龙865处理器。韩国市场也将会采用骁龙865。一些媒体也谈到了这样改变的原因，主要是因为两个移动平台的性能有关。

上周，国内知名爆料博主@i冰宇宙在微博公布了一张疑似三星Galaxy S11的真机图，虽然这张照片的清晰度非常低，但是但是依然可以看出该机的相机设计，整体确实与之前曝光的渲染图基本一致。

三星Galaxy S11的整体外观依然延续Galaxy S一贯的圆润风格，正面采用与三星Note 10系列类似的居中打孔的显示屏，不过前摄开孔的孔径要更小一些，同时下方的边框还有进一步的收窄。

相机方面，三星Galaxy S11将采用后置四摄方案，规格分别为1.08亿像素主摄+4800万像素长焦+超广角镜头+ToF镜头，最高支持10倍光学变焦和100倍混合变焦。此外还有消息称三星将在Galaxy S11上采用配备前置三摄解决方案，增加一颗广角和一颗3D TOF镜头。

核心方面，三星Galaxy S11+将拥有搭载高通865和Exynos 990处理器的双版本，且两款均支持双模5G网络。

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