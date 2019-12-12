早报：网曝Galaxy S11发布日 更多使用高通芯片

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

年底了，大家都在忙着准备明年的新机上市计划了。

传三星Galaxy S11将于明年2月18日发布





近日有报道称，三星将于2020年2月18日在旧金山发布Galaxy S11，而且此次Galaxy S11大部分版本将使用高通骁龙865芯片，自家的Exynos 990芯片将仅在欧洲版本中使用。此外，消息还称三星也将在活动中推出新的翻盖式可折叠手机。

12月26日要发售的OPPO Reno3现在又有了新消息。

沈义人：OPPO Reno3采用360度环绕式天线设计





OPPO副总裁沈义人在微博表示：“非知名爆料网友再再再次不靠谱投稿：OPPO Reno3系列用的是360度环绕式天线设计，打游戏/___/___的时候，手机怎么拿都能保持信号稳定。”

年底了也有公司在赶着出新机，先是红米，再是诺基亚。

Redmi K30 4G版今日开售 5G版得再等等





Redmi K30 4G版将于今日上午开售，售价1599元起。该机搭载高通骁龙730G处理器，6400万后置四摄，内置4500mAh电池，支持27W快充。至于更受关注的Redmi K30 5G版则要等到明年1月发售。

HMD Global发布诺基亚C1智能手机





HMD Global正式发布了新款诺基亚C1智能手机，设计上非常像诺基亚1 Plus，是一款Android Go入门级手机。配置上，该机搭载一颗1.3GHz四核处理器，内建1GB内存和的16GB可扩展存储。

今年手机市场情况如何呢？来看一份报告。

国内11月智能手机出货3336.7万部 5G手机达507.4万部





中国信通院公布了刚刚过去的11月国内手机市场情况，数据显示，国内手机市场总体出货量为3484.2万部，其中智能手机出货量3336.7万部，同比增长0.2%。截至11月，2019年内中国智能手机出货量为3.43亿部，同比下降3.8%。值得一提的是，11月共售出了507.4万部5G手机。

风向标来了，赶紧来看看。



工信部第三批行业标准制修订项目计划公布





工信部印发2019年第三批行业标准制修订项目计划的通知，第三批行业标准制修订项目包括人工智能、工业互联网、车联网、5G、超高清视频、IPv6、区块链、未来网络等526项。

最后来看一条关于波音737 Max的消息。

波音737 Max的适航认证程序将延长至明年





美国联邦航空管理局（FAA）表示，波音737 Max飞机的适航认证程序将会延长至2020年，需完成该程序才能结束全球禁飞。FAA局长Stephen Dickson表示，自从今年3月开始全球波音Max 737禁飞，波音年内实现复飞的希望已经破灭。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7345101）

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