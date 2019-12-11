大众汽车排放门损失不断扩大 加拿大现已加入指控

大众汽车排放门损失至今已经超过2300亿元人民币，但大众车排放门时间仍在持续发酵。根据最新报道，加拿大政府指控大众汽车违反该国有关环保法规，违规向加拿大进口近12.8万辆汽车。大众车排放门损失不断，加拿大现已加入指控行列。



大众汽车排放门损失不断扩大

继在美国、德国等，加拿大政府的最新指控无疑会令大众汽车排放门损失不断扩大。加拿大环境与气候变化局称（ECCC）称，大众汽车进口不符合规定排放标准的车辆违反了《加拿大环境保护法》，法庭听证会定于12月13日在安大略省法院进行。

对于此次指控，大众汽车发言人表示，已经充分配合加拿大环境与气候变化委员会的调查。这是也是继12月3日大众在德国受到柴油排放作弊指控后的又一次排放指控事件。大众车排放门损失有可能面临再次扩大，诸多也只表示并不乐观。

根据数据统计，大众车排放门损失已经高达300亿欧元（约合人民币2341.84亿元）。尽管大众为这一舞弊事件付出了沉痛的代价，但排放门还远远未结束。大众车排放门损失不仅仅是经济上的，自“排放门事件”爆发之日起，大众汽车的多位高管已先后被捕。

大众车排放门损失主要源自罚金，此前大众汽车集团同意在美国支付250亿美元（约合人民币1765.27亿元）和解金，但在欧洲，该集团却坚称自己没有违反任何法律。德国、意大利、荷兰等欧洲国家司法机构已经相继对大众汽车的“无罪论”予以驳斥并判处罚金。

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