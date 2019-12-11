晚报：苹果中国数据中心通电 小米MIX 4或下月发布

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

苹果中国数据中心正式通电 开始设备调试





今天下午，苹果中国(贵安)数据中心正式通电，这也意味着苹果自2018年开始在贵安建设的数据中心进入了实际的操作阶段。在这次正式通电后，苹果中国(贵安)数据中心将会全面进入机电设备调试阶段，为全面建成投用起到重要的推动作用。



Z点评：iCloud的数据早已迁移到了贵州，通电之后也将更加顺畅。

《哪吒与变形金刚》预告片放出 大家来评评





今天，央视动画官方公布了动画《哪吒与变形金刚》的首支预告片，不过这一次并不是大家想象的的“哪吒大战变形金刚”。从预告片看，哪吒和石矶娘娘可以变身成为变形金刚，而且装甲部分有着浓重的中国元素，以及传统哪吒形象的特点。同时变形金刚的主角也来到了中国。



Z点评：神话中哪咤与科技感十足的变形金刚，究竟能擦出什么样的火花呢？

11月国内5G手机出货超500万 占比达14.6%





近日中国信通院发布了《2019年11月国内手机市场运行分析报告》。这份报告中提到，今年11月，国内手机市场总体出货量3484.2万部，其中5G手机出货了507.4万部，相比10月环比增长103.4%。

Z点评：5G手机的发展速度，还是远超人们想象的。

vivo X30 5G安兔兔跑分曝光 综合得分超32万





此前消息，vivo将于12月16日在桂林发布vivo X30系列新机。今日，知名爆料博主@i冰宇宙在微博曝光了该机的安兔兔跑分信息。安兔兔跑分成绩显示，vivo X30 5G的综合成绩为326029分，其中CPU得分为116836分，GPU得分为88459分，MEM得分为57598分，UX得分为63236分。



Z点评：vivo今年最后一款新机，看看能给我们带来什么惊喜。

微信搜索升级为微信搜一搜 UI全面升级





今天微信团队正式对外宣布，微信搜索得到了升级，正式升级为“微信搜一搜”。“微信搜一搜”的整体视觉设计得到了改进。2020微信公开课PRO的时候，微信搜一搜将以全新的面貌和大家见面，首次完整亮相。



Z点评：搜索市场在最近一年时间里，有很多厂商都想涉足了。

魅族将于12月13日公布神秘相机技术OMA





魅族称将于12月13日公布一项新的相机技术，代号为OMA，具体是什么还无从知晓。根据官方的信息，这项技术将帮助用户拍出更好的照片，但这几乎等于啥也没说。不过魅族也曾表示，这项技术有个效果是“一按成诗”。

Z点评：魅族在摄像头的新技术，可能在效果上下更多的功夫。

爆料：小米MIX 4或1月10日发布 搭载屏下摄像头





据外媒报道，近日有国外网友爆料称，小米将在CES 2020（1月10日）上发布新产品。海报中显示，这款产品很有可能是许多玩家期待已久的小米MIX 4，且该机还有网搭载屏下摄像头技术。



其实这段时间一直有许多关于小米MIX 4的消息曝光，上周还有外媒曝光了一组疑似该机的真机谍照。图片显示，小米MIX 4的正面将采用一块曲面的显示屏，且前置相机采用屏下摄像头方案。正面除了隐约可见的屏下摄像头之外，并无其他任何开孔。同时，屏幕的边框非常窄，顶部和左右两边的宽度基本一致。

Z点评：小米真正的旗舰，这次真的要来了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）







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