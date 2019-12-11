realme产品总监：X50新机全面支持多方5G频段

中关村在线消息：据此前消息，realme将于本月在国内发布首款5G手机——realme X50。今日，realme产品总监王伟在微博发文表示，realme X50将支持国内三大运营商的多个主流5G频段。



realme将支持多个主流5G频段

王伟称：“n1/n41/n78/n79这些频段是国内已商用和明年即将商用的几个5G主流频段，真我X50将会覆盖上述几个5G主流频段，另外对三家运营商的支持也会比较全面。”

根据近期realme官方透露的信息来看，realme X50将采用前置双挖孔的全面屏方案，核心搭载高通骁龙765G处理器，该芯片集成了5G调制解调器，且同时支持SA/NSA双模5G网络。



realme X50 5G将搭载骁龙765G处理器

另外，realme CEO李炳忠之前还发文称：“作为包袱最小的5G玩家，realme将完成从千元入门到高端旗舰的全价位段5G机型覆盖，以‘普及者’的身份积极参与5G的推进，让每一个年轻人都能享受5G越级体验！”【7344597】

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