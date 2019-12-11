中关村在线消息：北京时间12月11日消息，今天下午，苹果中国(贵安)数据中心正式通电，这也意味着苹果自2018年开始在贵安建设的数据中心进入了实际的操作阶段。



苹果中国数据中心正式通电 开始设备调试

在这次正式通电后，苹果中国(贵安)数据中心将会全面进入机电设备调试阶段，为全面建成投用起到重要的推动作用。

2018年1月份的时候，苹果发布公告称，在中国贵州建立第一个数据中心。第一个落地的项目就是 iCloud服务。苹果将通过与当地的互联网服务公司 — 云上贵州大数据产业发展有限公司合作，将中国内地的iCloud服务交由云上贵州公司负责运营。

苹果在公告中称，“我们的中国客户乐于使用 iCloud 安全地存储他们的照片，视频，文档和 app，并在所有设备上保持同步。新增的数据中心将使我们得以提高产品和服务的速度以及可靠性，同时也符合相关新规。这些规定要求在中国的云服务由本地企业来运营，所以我们与云上贵州合作提供 iCloud。

苹果还可以强调了保护隐私重要性，称“我们的客户知道，Apple 拥有强大的数据隐私和安全保护机制，并且不会在任何我们的系统中创建后门。”

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