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    苹果中国数据中心正式通电 开始设备调试

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月11日消息，今天下午，苹果中国(贵安)数据中心正式通电，这也意味着苹果自2018年开始在贵安建设的数据中心进入了实际的操作阶段。

    苹果中国数据中心正式通电 开始设备调试
    苹果中国数据中心正式通电 开始设备调试

    在这次正式通电后，苹果中国(贵安)数据中心将会全面进入机电设备调试阶段，为全面建成投用起到重要的推动作用。

    2018年1月份的时候，苹果发布公告称，在中国贵州建立第一个数据中心。第一个落地的项目就是 iCloud服务。苹果将通过与当地的互联网服务公司 — 云上贵州大数据产业发展有限公司合作，将中国内地的iCloud服务交由云上贵州公司负责运营。

    苹果在公告中称，“我们的中国客户乐于使用 iCloud 安全地存储他们的照片，视频，文档和 app，并在所有设备上保持同步。新增的数据中心将使我们得以提高产品和服务的速度以及可靠性，同时也符合相关新规。这些规定要求在中国的云服务由本地企业来运营，所以我们与云上贵州合作提供 iCloud。

    苹果还可以强调了保护隐私重要性，称“我们的客户知道，Apple 拥有强大的数据隐私和安全保护机制，并且不会在任何我们的系统中创建后门。”

    （本文图片来自互联网）

    （7344587）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7344587.html report 979 中关村在线消息：北京时间12月11日消息，今天下午，苹果中国(贵安)数据中心正式通电，这也意味着苹果自2018年开始在贵安建设的数据中心进入了实际的操作阶段。苹果中国数据中心正式通电 开始设备调试在这次正式通电后，苹果中国(贵安)数据中心将会全面进入机电设备调试阶...
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