中关村在线消息：北京时间12月11日消息，近日多玩论坛事务所发布公告，表示多玩游戏论坛即将在2019年12月31日进行服务迁移。届时，多玩游戏论坛即将关闭，原多玩论坛业务将会转移到虾哥论坛。



多玩游戏论坛年底关闭 部分业务进行迁移

多玩论坛事务所表示，此次论坛的转移和关闭，主要是因为互联网时代风云变化，多玩网为了适应新的环境需要进行改变。YY无疑是多玩网最重要的服务之一，为了更好的为玩家服务，他们将会重组多玩业务。

根据资料显示，多玩游戏是中国人气游戏资讯平台，以游戏资料、编辑、多玩论坛、新闻中心为重要组成部分。多玩游戏网成立于2005年，属于欢聚时代网络科技有限公司所有,总部在广州，在北京，上海，珠海设有分公司。

作为一家游戏资讯专业门户网站，以其国内最大的公会系统，特色YY语音社区、强大的多玩论坛、专业的新闻中心为重要组成部分，为玩家提供资讯娱乐全方位体验，成为了游戏玩家首要选择的游戏资讯专业门户之一。

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