中关村在线消息：北京时间12月11日消息，近日中国信通院发布了《2019年11月国内手机市场运行分析报告》。这份报告中提到，今年11月，国内手机市场总体出货量3484.2万部，其中5G手机出货了507.4万部，相比10月环比增长103.4%。



11月国内5G手机出货超500万 占比达14.6%

上个月，5G手机在国内出货量占比已经达到了14.6%，而在10月份的时候，这一数据仅为6.9%。而在今年前11个月，智能手机的出货量整体时出现下滑的，因此年底正是需要5G手机拉动智能手机市场。

之前知名市场分析机构IHS Markit发布了《智能互融：借助5G、人工智能和云技术，释放机遇》白皮书。白皮书中显示，截至今年10月，全球已经有50家运营商在27个国家和地区推出了符合3GPP要求的5G商业服务。

白皮书还提到，中国一直在为5G商用化进行准备，并在11月中国三大移动运营商——中国移动、中国电信和中国联通推出了商用5G服务，这比原本的计划提前了几个月。今年年底，这三家公司将部署约10万个5G基站，2020年将增至100万个，并在50个城市铺开。

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