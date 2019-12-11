中关村在线消息：北京时间12月11日消息，记者获悉，西瓜视频直播答题活动《头号英雄》将于12月14日起正式上线。该活动以“知识造英雄”为核心理念，用游戏的形式传递知识的内核，实现全民知识互动。活动由西瓜视频推出，今日头条、抖音联合出品。



直播答题两年后复出 西瓜视频将上线头号英雄

据介绍，形式上《头号英雄》仍与上一赛季相同，主持人提问十二道选择题，用户可以在西瓜视频、今日头条、抖音三个App搜索“头号英雄”参与直播答题。十二道题目全部回答正确的人，能够瓜分当期奖金。同时，新一季《头号英雄》还特别设置了抽奖环节，参与答题的全部观众都有机会赢得额外大奖。抽奖场次计划于元旦上线。



而在题目设置上，新一季《头号英雄》将更偏重知识性。活动相关负责人介绍，新一季题库已进行较大规模的升级，涵盖天文 、物理、历史、人文、常识等20个领域，近万道题目。“这些题目有些取自课本、有些取自大的历史事件，还有些取自日常生活......我们希望通过更广泛的题目设置，帮助用户拓宽个人的知识覆盖面。”相关负责人说。



今年，全新归来的《头号英雄》在节目的安全性、科学性、知识性上有更加完备的运营机制。据了解，西瓜视频内部专门形成了一份《头号英雄安全白皮书》作为日常工作的指导，并单独设置风控小组负责审核、评估每道题目的准确性。所有在活动中出现的题目，都会经过多次交叉审核，确保题目内容、主题客观安全。

为了进一步拓展问题的广度和深度，《头号英雄》还将与媒体机构、政府机关、公益组织等展开合作专场。据透露，12月14日起《头号英雄》前四日活动将分别与央视新闻、中国扶贫基金会、人民日报、新华社四家机构合作，联合推出主题专场。其中，首日央视新闻专场将由康辉担任主持人。



过去一年，西瓜视频做了很多关于知识传播相关的探索，如打造自制短视频科普节目《人间艺术指南》，推出更多政策扶持优质短视频科普创作者等等。西瓜视频相关负责人表示，“益智答题从电视时代起就是最受国民欢迎的内容之一，年终岁尾，我们也希望将直播与答题结合，通过这种寓教于乐的形式让每一位用户都能参与到知识学习中进来，更好地推动知识普惠。”



（本文图片来自互联网）

（7344388）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：直播答题两年后复出 西瓜视频将上线头号英雄http://news.zol.com.cn/734/7344388.html