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    小米手机小米 MIX 4（5G版/全网通）

    爆料：小米MIX 4或1月10日发布 搭载屏下摄像头

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，近日有国外网友爆料称，小米将在CES 2020（1月10日）上发布新产品。海报中显示，这款产品很有可能是许多玩家期待已久的小米MIX 4，且该机还有网搭载屏下摄像头技术。

    爆料：小米MIX 4或1月10日发布 搭载屏下摄像头
    网曝小米MIX 4将于1月10日发布

    其实这段时间一直有许多关于小米MIX 4的消息曝光，上周还有外媒曝光了一组疑似该机的真机谍照。图片显示，小米MIX 4的正面将采用一块曲面的显示屏，且前置相机采用屏下摄像头方案。正面除了隐约可见的屏下摄像头之外，并无其他任何开孔。同时，屏幕的边框非常窄，顶部和左右两边的宽度基本一致。

    疑似小米MIX 4工程机曝光 曲面屏+屏下摄像头
    小米MIX 4屏幕边框几乎等宽

    根据之前的爆料消息，小米MIX 4将配备一块2K分辨率的显示屏，屏幕刷新率可达120Hz，核心将搭载高通骁龙865处理器，配备最高12GB+1TB的存储组合，并标配UFS 3.0存储规格，后置相机也会采用MIX Alpha、小米CC9 Pro同款的1亿像素镜头传感器。【7344374】

    （本文图片来自网络）

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