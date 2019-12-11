前魅族副总李楠评Redmi K30 并宣布离开手机行业

中关村在线消息：日前，Redmi红米手机正式发布了Redmi K30系列手机，但因为其使用了侧边指纹方案被用户吐糟，有许多网友纷纷@前魅族副总李楠评价该机，李楠微博发文称赞成此类的硬件开源方案，并正式宣布本人已离开手机行业。



李楠称赞成硬件开源方案

李楠表示：“离开手机行业了，所以侧面指纹的红米 k30 不用 at 我了。当年 S6 和 E3 开启的潮流，有人继承，是好事情啊。硬件设计，其实我是赞成类似软件的开源方案。open source 可以让大家互相激励，在最前沿不断突破。这样消费者才能不断拿到创新的产品，行业也不会重新制造轮子。”



李楠成立珠海市怒喵科技有限公司

据了解，近期有消息称，李楠在2019年9月19日注册了一家名为珠海市怒喵科技有限公司的科技公司，注册资本114.286万元人民币，主要经营范围包括网络科技、信息科技、网络工程领域内的技术转让、玩具、广告设计、日用杂货、化妆品、花、草及植物、建筑建材等等。【7344348】

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