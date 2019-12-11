小米正式进入日本手机市场 钟爱iPhone的日本人买账吗

小米正式进入日本手机市场，成为近期国内科技产业的热门话题。小米正式进入日本不仅带来了具备1亿像素，而且质优价廉的手机产品，还推出了电饭煲、手环等生态产品。不过这对于小米来讲仍旧是个考验，因为日本的手机市场，早已被苹果iPhone牢牢把持。



雷军宣布小米正式进入日本

日本是个极为特殊的手机市场，甚至被誉为手机市场的“黑洞”。因为除了苹果iPhone以外，别的品牌甚至日本本土品牌都很难打开销路。日本人对于iPhone的钟爱，绝对不亚于国人对于华为的偏爱。小米正式进入日本手机市场，也带来业界诸多猜想。

日本的移动通讯市场和很多欧美国家十分相似，人们大约都是使用“合约机”。这意味着，任何一个品牌只要跟运营商搞好关系，那么在日本是打出一片天地的。据悉大约在10年前，苹果iPhone正是通过和运营商分账以及加大服务和补贴才打出日本的一片天。

日本人究竟有对么钟爱iPhone？根据最新的销量数据显示，去年日本手机销量排行榜的前十排名当中，iPhone 8(市场份额25.4%)、iPhone X(市场份额6.1%)、iPhone 8 Plus(市场份额4.5%)包揽前三，而前十名的iPhone手机市场份额加起来则达到45.7%。



日本人对iPhone疯狂迷恋

另有数据显示，大约在2017年，苹果iPhone在日本的市占率高达66.56%，甚至比美国本土的市占率还要高。在iPhone强大的攻势下，日本本土的手机品牌，如京瓷、索尼、夏普等手机都开始逐渐走向摔落，苹果iPhone这些年在日本一直处于强者恒强的状态。

在如此背景下，小米正式进入日本手机市场又将胜算几何？其实这么多年以来小米一直在进行着国外市场的增量布局，比如在欧洲、非洲、北美、南美、亚洲等地区都能看到小米手机的身影。尤其是在印度这个庞大的潜在市场，小米手机的销量已经超过国内。

在小米正式进入日本之前，小米一直在寻求走出国门的增量。据悉早在2018年，小米就已经为进入日本市场做好了准备，与日本最大移动运营商NTT Docomo达成了全球授权协议。小米正式进入日本手机市场，或将于iPhone展开激烈的争夺。



小米手机在印度遭到疯抢

虽说日本用户对iPhone拥有谜之信仰，但在小米手机强大的性价比面前却面临着挑战。此次小米正式进入日本，小米宣布小米Note10（对应国内的CC9 Pro）正式开始预购，售价52800日元（约3428元）。一亿像素外加强大性价比，引发日本媒体关注。

雷军通过微博宣布小米正式进入日本市场，小米正式进入日本市场之后，雷军非常有信心，表示日本人民一定会喜欢来自中国的“感动人心、价格厚道”的好产品。因为无论从价格还是配置上来讲，小米这次都拿出了足够的诚意。

本次小米要推出的Mi Note 10配备6.47寸OLED双曲面屏幕，19.5：9屏幕比例，400000：1对比度、DCI-P3广色域，支持游戏模式屏幕HDR，搭载骁龙730G处理器，后置五摄为超长焦摄像头(支持10倍混合变焦和50倍数字变焦)+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头(117°大视角)+超近微距摄像头。



进入日本的Mi Note 10

不过可以预见的是，小米正式进入日本手机市场，其实是与iPhone展开了错位竞争，毕竟从小米首发Mi Note 10，也就是国内的CC9 Pro的价格定位来看，跟iPhone显然拉开了距离。iPhone在日本或许会继续强大，小米的出现只会让日本的“其他”品牌难受。

试问，又有哪个国家的人民不喜欢质优价廉的产品呢？相信小米正式进入日本市场之后，也会受到当日民众欢迎。

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