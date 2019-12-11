中关村在线消息：北京时间12月11日消息， 据外媒报道，全球知名的软件开发平台GitHub正在寻求进行继续扩张，其中GitHub希望能够在中国开设一家子公司。去年微软以75亿美元的价格收购GitHub之后，对他们在中国开设子公司有帮助。



GitHub希望继续扩张 计划在华开设子公司

GitHub首席运营官埃里卡·布雷西亚在接受采访时曾经表示，GitHub正计划采用“分阶段式”进入中国市场。开设一家分公司是他们的第一步，随后可能会在中国探索合资企业和托管GitHub内容的可能性。

上个月的时候，GitHub正式对外宣布，GittHub移动版即将在iOS和Android系统推出。在GitHub移动版中，用户可以在任何地方查看代码、合并更改并共享反馈。

移动版GitHub可以适配不同屏幕的尺寸，同时也可以采用黑暗模式。现在，GitHub的iOS beta版已经推出，而Android也将正式推出。

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