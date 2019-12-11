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    Windows 10 Mobile迎来最后一个累积更新

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：微软今天将正式停止对Windows 10 Mobile操作系统的支持。同时微软也针对Windows 10 Mobile系统的设备推送了最后一次累积更新（操作系统内部版本15254.600）。

    Windows 10 Mobile迎来最后一个累积更新
    indows 10 Mobile迎来最后一个累积更新

    此KB4522812更新包括以下改进：解决了Microsoft Store在Windows on Arm上可能无法打开的问题；以及Windows虚拟化、Windows内核、Windows外围设备、Microsoft脚本引擎和Windows Server的安全更新。

    此更新之后，运行Windows 10 Mobile和Windows 10 Mobile企业版的移动设备将不再收到每月安全更新和功能更新。

    Windows 10 Mobile最后一个发行版本是2017年10月份的v1709，最后一款采用Windows 10 Mobile系统的“重要”手机是惠普Elite x3，于2016年9月发布。微软早已经放弃了其移动操作系统，没有任何计划恢复它，甚至双屏设备微软Duo都将运行Android系统。

    随着Windows 10 Mobile正式退出历史舞台，移动操作系统市场已经完全成为iOS和安卓的天下。【7344228】

    （文中图片来自互联网）

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