早报：国行Mac Pro正式上架 价格太美不敢看

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看看苹果国行上新了，你打算买吗？

国行Mac Pro已经上架 47999元起





苹果中国官网今天正式上架了新款Mac Pro，其中塔式47999元起，现在购买预计6-7周内到货；机架式51999元起，即将发售。这两款机型都支持24期免息，最低版本分期后每月2000元。

除此之外，国行版Pro Display XDR显示器也同时开售，标准玻璃版售价39999元，Nano-texture纳米纹理玻璃版售价47999元，另Pro Stand支架售价7799元，VESA支架转换器售价1599元。

来看看最近又被约谈点名的视觉中国和IC photo进行了何种回应。

视觉中国与IC photo回应整改：网站暂停运营





视觉中国发布公告称，公司网站自即日起开展自查整改，整改期间网站暂停服务。截止目前，公司尚不能准确预计自查并完成的时间，网站恢复的具体时间将另行公告。

IC photo所属公司上海映脉发布公告：“落实有关管理要求，IC photo网站自即时起全面开展自查整改，整改期间网站暂停服务。”

说到网站关闭，这里倒是有个要永久关闭的。

多玩论坛将于12月31日停止服务





多玩游戏论坛发布公告称，将于2019年12月31日停止服务，后续多玩论坛业务将由虾哥论坛承接。与此同时，多玩游戏资讯网站、多玩游戏专区、等相关业务将在升级后以全新的面貌与用户见面。

苹果这项服务真是让人眼馋啊！

Apple Card用户购买iPhone可享24期免息





苹果为了推广自己的Apple Card信用卡服务也是拼了。就在最近，该公司宣布了一项新的政策，Apple Card用户在Apple Store、Apple官网及Apple Store客户端购买iPhone购买iPhone时，可享受24期免息福利。

下面来看一则轶闻。

鲨纹科技回应质疑：罗老师说的95%是大概数字





哈佛专家前几日回击罗永浩，称美国过时的鲨鱼皮技术不靠谱，为此鲨纹科技官方回应称：“由于Sharklet的抗菌效果在一定程度上取决于表面材料和细菌种类，95% 只是一个实验室试验的大概数字。我们的合作企业在对产品的表面进行抗菌测试后，会在产品上市时提供实际抗菌测试结果的数据。”

下面这条新闻很具有重要意义。



中标麒麟操作系统完成对所有国产CPU的支持





中标软件有限公司与天津飞腾信息技术有限公司宣布：中标麒麟操作系统与飞腾芯片完成桌面及服务器产品兼容互认证。这意味着中标麒麟系统已经完成了对所有国产CPU的兼容，包括：飞腾、龙芯、兆芯、申威、海光、鲲鹏。

说到芯片，Intel最近也发布了一款重要的具有里程碑意义的芯片。

Intel发布首款低温控制量子计算芯片





Intel研究院今天宣布推出代号为“Horse Ridge”的首款低温控制芯片，实现对多个量子位的控制。据悉，该芯片为系统将来扩展到更多的量子位指明了方向，是实现量子实用性道路上的一个重要里程碑。

最后，AMD也在显卡上有了新的动作，一起来看一看。



AMD公布肾上腺素2020驱动 UI界面重做





AMD公布了最新的肾上腺素2020驱动，新驱动采用全新UI界面设计，性能比肾上腺素2019刚发布时提高了12%。此外新驱动还加入了Radeon Boost功能，可通过调整分辨率实现更快、更流畅的游戏，同时图像质量几乎没有可察觉的变化。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7344194）

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