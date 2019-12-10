百度地图年底秀AI成绩单 1200亿次日均位置服务响应

2019年12月10日，百度地图生态大会在京召开，会上还发布了行业首个地图开发者发展趋势报告。目前，百度地图日均位置服务请求次数突破1200亿次，日均轨迹里程20亿公里，注册开发者数量达180万，服务超过50万个移动应用，已成为中国最大的智能化位置服务平台。

百度首席技术官王海峰博士出席大会并致辞，他表示：“百度地图已经成为AI时代刻画真实世界的重要基础设施，不仅支撑着数以亿计的用户每天的出行服务，同时也支持着所有合作伙伴的智能化升级，百度地图将与大家合作共赢，共创人工智能时代的辉煌。”

随后，百度地图事业部总经理李莹全面介绍了AI地图的成绩，并首次公布了新一代人工智能地图生态全景。她介绍道：“基于百度大脑、百度智能云等百度硬核AI技术和地图十余年的产品数据实力，我们打造了中国最大的智能化位置服务平台，面向全球开发者输出智能定位、路线规划、导航、路况、地图影像服务、轨迹服务、位置搜索服务、智能小程序八大应用能力，全面赋能生态合作伙伴。从支持每一位开发者的服务需求，到支撑国家宏观经济决策，百度地图为各行各业提供定制化解决方案，携手致力于让城市管理更智慧、让交通更顺畅、让出行更安全、让生活更简单。”

今年9月，中共中央、国务院正式印发《交通强国建设纲要》，智能交通建设驶入快车道。在本届生态大会上，百度地图面向交通行业发起并成立“百度地图智能交通联合实验室”，以“科技推动交通智能化升级”为愿景，通过数据开放合作的形式推动联合创新，助力交通强国建设。交通运输部公路科学研究院智能交通中心主任刘冬梅，交通运输部科学研究院交通信息研究中心总工曹剑东，中国城市规划设计研究院智能交通与交通模型所所长伍速锋，公安部交通管理科学研究所交通控制技术研究部副主任顾金刚，公安部道路交通安全研究中心政策规划研究室主任戴帅，北京交通发展研究院副院长温慧敏，清华大学交通研究所所长助理、副教授李瑞敏，东南大学交通学院运输与物流工程系主任、教授李志斌，北方工业大学交通智能控制技术北京市重点实验室研究员张福生等九位首批入驻联合实验室的科研院所与高校代表出席剪彩仪式。这些合作伙伴单位都是国内涉及交通领域的顶级科研院所和高等院校，涵盖了大交通的方方面面，将在智能交通建设领域与百度地图强强联合，共同推动智能交通领域的产学研用合作深化。

同时，中国智能交通产业联盟理事长王笑京出席会议并在发表题为《建设交通强国，服务百姓出行》的演讲时指出：“交通强国建设纲要为交通智能化和未来出行指明了方向，百度地图可以利用自身数据和技术优势，优化出行服务、创新多样性共享平台，为交通强国建设提供强有力的技术支持。”

作为中国最大的智能化位置服务平台，百度地图也在发挥自身强大的AI优势，构建了智能出行和智能旅游的新生态。为了给用户提供全场景的智能出行极致化体验，百度地图推出了出行助手、智能定位、精准规划、熟路导航、智行、未来出发预测、智能语音交互、语音定制、AR步行导航等多项领先创新功能，并协同生态合作伙伴推出打车、新能源出行、智能停车、近场识别、地图智能小程序等服务，让智能出行体验普惠公众，提升全社会的出行效率，也有力推动了合作伙伴的业务发展。正如出席大会的首汽约车副总裁胡绪雷所言，“首汽约车作为百度公司的战略合作伙伴，接入百度地图打车平台后，订单持续增长，目前服务已覆盖全国136个城市。”

在另一大关键场景旅游领域，百度地图打造了“AI+智能旅游”的全球生态格局，推出了以AI技术为核心的“1+3”智能旅游产品矩阵，即“一张服务覆盖全球的地图+AR导览、小度AI导游、VR全景虚拟游三大能力”，借助领先技术升级用户全链路旅游体验。同时面向景区推出了智能旅游管理平台，助力提升景区管理效率，精准连接境内外出游用户。近日，百度地图联合泰山景区推出的国内首个“AR智能导览景区”便是其具有标杆意义的实践。截至目前，百度地图小度AI导游已服务超1亿用户，覆盖2000家景区，境外POI覆盖率超过98%，是中国唯一一家服务覆盖全球的地图产品。

本次生态大会上还重磅发布了《百度地图开发者发展趋势报告》，这是国内首个专注于地图领域的开发者发展趋势报告。报告显示，截至目前百度地图已有注册开发者180万，同比去年增长16%，海外地图需求爆发式增长，搭载百度地图海外开放服务的出海开发者数量翻倍，百度地图鹰眼、百度慧眼、全景等服务已成为众多行业标配。其中，百度地图智能物流引擎更是支撑了全国每日一半左右的快递运单量。

正如本次大会主题“智无界，共生长”所指，人工智能是人类文明的迈进，是时代的大势所趋。百度地图已经率先升级为新一代人工智能地图，成为产业智能化升级的基础设施。未来，百度地图将持续破圈赋能各行各业，与全球合作伙伴、开发者一道，共生、共长、共赢，“图”画全球智能出行生态全景。

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