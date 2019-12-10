晚报：Redmi K30 5G正式发布 视觉中国再被约谈

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

售价1999元起 Redmi K30 5G正式发布





今日Redmi举办新品发布会，正式推出了Redmi K30 5G智能手机新品，其最大亮点是搭载高通骁龙765G处理器，还配备120Hz刷新率屏幕，首发索尼IMX686传感器。

Redmi K30 5G版本6GB+64GB版售价1999元，6GB+128GB售价2299元，8GB+123GB 2599元，8GB+256GB版2899元。将在1月份开售。

Z点评：5G手机压进2000元价位，果然明年普及5G问题不大了。

快手官宣：直播日活突破1亿 本行唱歌戏曲是主流





今天快手大数据研究院发布了《2019快手直播生态报告》。报告中显示，快手直播的日活目前已经突破1亿。报告中提到，直播中三个主要的内容为本行、唱歌和戏曲，游戏直播近一年以来进步明显。

Z点评：快手今年和《春晚》牵手，可能会迎来一波暴涨。

苹果明年重返CES大展 27年来首次回归





根据CES官方网站显示，苹果公司将会重返CES大展。这也是苹果自1992年以来首次回归CES大展。不过，官网上的消息还表示，苹果本次回归并非是要发布硬件，而是要讨论其在消费者隐私问题上的立场。

Z点评：回来总是要一步一步来的，直接回来多没面子。

13英寸RedmiBook正式发布 售价4199元起





今天小米旗下Redmi品牌在北京召开了新品发布会。在这次发布会上，Redmi发布了旗下首款13英寸的笔记本产品RedmiBook 13。这款13英寸的笔记本电脑起售价为4199元。

RedmiBook 13主打轻薄和全面屏的概念，整机A/C/D面全部采用了金属材质。这款笔记本采用了一块13.3英寸1080p全高清防眩光屏幕，四面采用了超窄边框，屏占比达到了89%。

Z点评：笔记本是否也要主打全面屏概念，可能还有讨论的空间。

网信办约谈视觉中国IC photo 暂停服务全面整改





针对视觉中国网站和IC photo网站违规从事互联网新闻信息服务、违规与境外企业开展涉及互联网新闻信息服务业务的合作等问题，国家网信办指导天津网信办会同江苏网信办、北京网信办约谈视觉中国网站负责人，指导上海网信办约谈IC photo网站负责人，责令两家网站立即停止违法违规行为，全面彻底整改。

Z点评：视觉中国这是二进宫了吧？屡教不改后果是什么？



realme X50 5G版官宣 搭载骁龙765G处理器





今天上午realme官方发布了一张新宣传海报，海报中realme正式公布了首款5G手机realme真我X50。这款新机将会搭载了高通骁龙765G处理器。

realme CMO徐起介绍，realme X50命名中的“X”代表着X系列，是realme为用户提供越级体验的先锋；“5”代表realme首款5G产品；“0”代表着realme开启5G越级元年。

Z点评：高通765的5G产品可能要成为5G入门级的标配了。

OPPO公布AR眼镜与5G PCE产品线





在今天的OPPO INNO DAY 2019未来科技大会上，OPPO公布了其在未来科技领域中的布局，并公布了5G PCE和AR眼镜两款产品。

OPPO AR眼镜作为OPPO未来融合场景的设备，内置多种传感器，ToF、3D环绕立体声、衍射光波导技术等技术都放在这款AR眼镜上。

Z点评：AI、AR和5G，未来的几大增长点抓住。

疑似索尼Xperia 3跑分曝光 骁龙865+12GB内存





有外媒曝光了索尼旗下一款疑似“Xperia 3”的6摄新机。近日，该机现身于Geekbench官网数据库。

根据Geekbench数据显示，这款手机搭载了“Kona”芯片，也就是高通最新推出的骁龙865处理器，配备12GB内存规格，运行Android 10操作系统，最终跑分成绩为单核4261分，多核13422分。

Z点评：高通骁龙865也陆续开始要上市了。（7344024）

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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