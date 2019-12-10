新消费催生新制造：拼多多一年将培育百家销量过亿家纺企业

中关村在线消息：12月10日，在山东高密市政府举办的“新品牌计划”大会上，拼多多家纺业务负责人表示，未来一年，平台将倾斜资源培育100家销量过亿的家纺制造企业。

此次大会上，拼多多首度将“百亿补贴”下沉到优势区域产业集群，和地方政府联合推出“新品牌联盟”，首批联盟成员由孚日集团等15家企业组成。高密市市长王文琦说，“拼多多平台的技术、数据和渠道，将推动更多企业在品牌建设、定制生产、智能制造等方面迭代升级，助力高密新旧动能转换和实体企业数字化转型。”



12月10日，山东高密市政府举办产业互联网赋能品牌升级暨“新品牌计划”大会，市长王文琦、拼多多业务代表、孚日集团股份有限公司总经理吴明凤、海宇股份有限公司董事长黄祖平、凤墩皮革公司董事长隋金森等共同按下“新品牌联盟”启动按钮。

大会前一天，孚日股份在拼多多上的官方旗舰店力推99元出口优品全棉四件套等系列“同线同质”产品，相较前30日均值，该日成交额增长1735%，全店支付额增长1031%，访客数更是大增3816%。极致性价比的“品质爆款”，正式开启了高密家纺产业带携手拼多多的“新品牌联盟”之路。

孚日创办于1987年，2018年家纺业务营收为40.79亿元，内需和外贸二八开，出口份额连续20年第一，迪卡侬、宜家、无印良品、鳄鱼等国际品牌是其主要的外贸客户。

作为全球“毛巾生产霸主”，孚日股份却面临着国内市场开拓难、产品品牌力有待提高的尴尬，总经理吴明凤表示，“国内消费者对孚日的认知度不高，我们将举全集团之力，借助拼多多在国内市场全面打响产品品牌，推动外贸和内销达到1:1。”

作为劳动力密集型产业，目前只有少数家纺大企业在逐步建立品牌，更多企业还在“默默”代工。对此，高密市政府牵头成立“新品牌联盟”，旨在联合拼多多平台加快家纺产业数字化转型升级。这次“新品牌计划”产业大会，当地共有家纺、劳保等行业的30余家龙头企业到会，集体发力寻找突破点。

“与传统电商巨头不同，拼多多完全基于对‘人’的理解来智能匹配供需，将海量需求直连工厂，在保护消费者隐私的基础上，全维释读消费数据，反哺上游企业”，拼多多家纺业务负责人表示，作为新消费潮流的提出者和引领者，拼多多有责任助力孚日等“强生产”企业顺利对接新市场，“从算法、产品、运营到品牌实验室，我们全链条丰富了新品牌计划的团队结构。”

“入驻平台不久，我们就根据拼多多数据进行测款，着手研发新款产品”，吴明凤表示，“接下来我们将筹备设立与拼多多平台匹配的独立供应链，精细化地开发更符合消费者需求的产品。”



加入“新品牌计划”后，全球“毛巾生产霸主”孚日将举全集团之力，借助拼多多等电商平台在国内市场全面打响品牌

12月9日，拼多多平台同步启动家纺产业带品牌促销——“拼无所畏品类日”，利用限时秒杀、百亿补贴、大牌驾到、双十二首页焦点图等丰富资源，集中推动高密家纺产业带在5.3亿消费者心中的品牌心智。当日，家纺品类日销售达1200万，主推品牌店铺访客平均增幅超200%，秒杀万人团整体销售250万。

“平台扮演着集成海量数据与数据处理的重要角色，是数字新时代最核心的基础设施”，中国纺织品商业协会家纺家居委员会副会长刘雁飞在10日的大会上发言认为，“平台商业技术系统的建设，将帮助企业实现全面的数字化”。

在复旦大学产业与区域研究中心主任范剑勇教授看来，“C2M策略下一步就是产业带集群的数字化升级”，拼多多的独到之处，是强大的对消费者“划群”的能力，把“个性化定制”与“规模化生产”结合，推动C2M大规模落地，“这将为中国制造带来一场革命。”







拼多多平台启动 “拼无所畏品类日”，家纺品类日销售达1200万，主推品牌店铺访客平均增幅超200%。

此次牵手高密家纺产业带之前，拼多多已和南通产业带家纺企业南方生活开展了深入合作。



11月18日全国降温日当天，一个床上四件套SKU当日售出8.5万件，创造了行业纪录，迄今全店销售额已过亿。“仅用5个月，便催生出‘南方生活’等一批新品牌”，拼多多家纺业务负责人表示，目前平台上来自江苏、山东等纺织大省的企业超过5000家，产业带新品牌“千帆竞发”。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明分析，“拼多多等新电商平台呼应新型消费需求，以人工智能技术为辅佐、通过C2M定制、‘新制造’指数等概念，帮助传统企业进行生产调整，让我们看到了新消费带动新制造、催生新品牌的广阔前景。”

截止9月底，拼多多累积推出超过1800款定制产品，订单量超过7000万单，已成为新生代本土品牌的主要源发地之一，平台有望在三年内实现十亿级别的定制化产品年订单量。

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