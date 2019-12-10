中关村在线消息：北京时间12月10日消息，今天快手大数据研究院发布了《2019快手直播生态报告》。报告中显示，快手直播的日活目前已经突破1亿。报告中提到，直播中三个主要的内容为本行、唱歌和戏曲，游戏直播近一年以来进步明显。



快手官宣：直播日活突破1亿 本行唱歌戏曲是主流

快手直播生态报告中显示，游戏直播日活突破5100万，女性游戏主播占比15%，90后游戏主播占比88%。快手直播的用户遍布0-60岁，其中50岁以上的用户，男性是女性的两倍。

上个月的时候，快手科技正式签约春晚“品牌强国工程”强国品牌服务项目，成为今年央视《春晚》的独家互动合作伙，将携手央视开展今年的春晚红包互动，在除夕为全国人民送上祝福。

据了解，快手科技目前已与《春晚》成立专项工作小组，将携手共同打造“互动性高、趣味性强”的春晚体验。快手将通过自家的产品矩阵，以“红包雨”方式和其他多项互动方式相结合，开展春晚红包互动。

另外，快手此前还拿到了今年《春晚》的全球网络直播版权和短视频版，这意味着春节期间无论在国内还是国外，观众均可通过快手直播全程观看“2019春节联欢晚会”，这也是央视春晚首次将全球网络直播版权授予一家短视频平台。

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