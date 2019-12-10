中关村在线消息：今日Redmi举办新品发布会，正式推出了Redmi K30 5G智能手机新品，其最大亮点是搭载高通骁龙765G处理器，还配备120Hz刷新率屏幕，首发索尼IMX686传感器。



售价1999元起 Redmi K30 5G正式发布

Redmi K30 5G搭载高通骁龙765G处理器，采用7纳米 EUV工艺，支持SA/NSA双模5G网络。按照官方说法，这颗芯片CPU性能相比上一代提升10%，图形处理性能提升40%，AI能力提升一倍。



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除了支持双模5G外，Redmi K30 5G配备6.67英寸双孔全面屏，正面屏幕双孔下放入了一颗2000万像素主摄和200万像素景深镜头。K30系列的这块屏幕也是特别定制，支持120Hz刷新率，能让屏幕显示更流畅，降低滑动过程中文字等内容的拖影。



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拍照方面，Redmi K30系列首发索尼IMX686传感器，其拥有6400万像素，感光面积达到1/1.7英寸。这颗主摄可输出6400万超清照片，分辨率达到9248*6944，打印成海报就是3.26米。也因为这款高像素主摄，Redmi K30系列未配备长焦镜头，余下三颗镜头分别是800万像素超广角镜头、500万像素微距镜头（4G版是200万像素微距）和200万像素景深镜头。



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Redmi K30 5G内置4500毫安时容量电池，标配27瓦有线快充，官方称68分钟即可将手机充满。其他方面，K30系列拥有全功能NFC和红外遥控，3.5毫米耳机孔也得到了保留，同时还获得了Hi-Res Audio认证，确保音频体验。



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售价和上市日期方面：

Redmi K30 5G版本：6GB+64GB版售价1999元，6GB+128GB售价2299元，8GB+123GB 2599元，8GB+256GB版2899元。将在1月份开售。

Redmi K30 4G版本：6GB+64GB 1599元，6GB+128GB售价1699元，8GB+128GB 1899元，8GB+256GB 2199元。今天下午开启订金预售，12月12日上午10点首卖。

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