中关村在线消息：北京时间12月10日消息，据网信中国报道，针对视觉中国网站（域名vcg.com）和IC photo网站（域名dfic.cn）违规从事互联网新闻信息服务、违规与境外企业开展涉及互联网新闻信息服务业务的合作等问题，国家网信办指导天津网信办会同江苏网信办、北京网信办约谈视觉中国网站负责人，指导上海网信办约谈IC photo网站负责人，责令两家网站立即停止违法违规行为，全面彻底整改。



网信办约谈视觉中国IC photo 暂停服务全面整改

视觉中国和IC photo的网站负责人表示，他们将不折不扣落实管理要求，以严肃认真的态度进行自查整改，即日起网站暂停服务。

有关地方网信办负责人指出，两家网站违反了国家互联网有关法律法规和管理要求，在未取得互联网新闻信息服务许可情况下从事互联网新闻信息服务，在未经安全评估情况下与境外企业开展涉及互联网新闻信息服务业务的合作，严重扰乱网络传播秩序。针对上面的这些问题，两家违规网站要对自己的行为进行自查，确保类似问题不再发生。

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