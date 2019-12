苹果重返CES但依旧不屑于参展，是什么让苹果如此傲娇？

有消息称苹果将重返CES,在CES这个拥有51年历史的重磅的科技展会中,苹果阔别了30年。苹果重返CES引发了业界的关注,据悉苹果将再次重拾“用户隐私”的话题。目前苹果官方也透露,苹果重返CES并不是为了推销产品,而是探讨公司对消费者隐私的立场。

目前官方宣布苹果重返CES2020展会,这也是苹果自1992年后首次在该大会重新亮相。不过官方透露只参加1月7日的“首席隐私官圆桌会议”,苹果隐私高级总监珍妮·霍瓦斯将在会上发言。这场圆桌会议的讨论主题将集中在法规、消费者隐私等方面。



从乔布斯时代苹果就不参与CES

其实苹果公司对类似CES这样的展会不屑一顾已经不是什么新闻,苹果不仅不参加CES,比如MWC、IFA这种展会也是极少参与的。这种惯例是从乔布斯时代就开始,按照他们的表述来看,这种展会完全起不到真正的展示意义,用户更多的只是看个热闹。

而苹果每年自己的发布会,其实无论从关注度还是从影响力方面,也都丝毫不逊色于CES这样的展会。尤其是苹果每年的秋季发布会,堪称科技界的盛宴,在风头上盖过了所有的科技展会。所以从这个角度来看,苹果也真心没有必要参与CES这样的展会。



苹果把体验放在了Apple Store

有人说苹果十分傲娇,其实这种理解是有些偏差的。苹果不屑于参与CES,但却把更多的资金用在建设自己良好体验的线下商店上,因为这距离用户更近,更直接,更有效。

如果你想了解苹果和苹果的产品,那么可以去你附近的App Store,那里面有iPad、iPhone、Mac等苹果产品,更关键的是还有专业的销售来跟你沟通解除你的担心,让你对新品产生愉快的使用体验。

在阔别近30年后苹果重返CES,但这么多年来苹果却一直以另外一种形式参与CES。其实在去年的CES场馆外,苹果就包下了附近酒店的巨幅广告,用于宣传苹果公司在用户隐私方面的广告,从而表达苹果公司对用户隐私的重视。



在CES现场附近的巨幅广告上,苹果这样写道:“what happens on your iPhone stays on your iPhone”(iPhone手机收集的信息,都只在手机上)。

很显然,苹果的广告词在形式上模仿了拉斯维加斯的标语“what happens in Las Vegas, stays in Las Vegas”,但它宣扬了苹果在保护用户隐私方面的努力。苹果这条广告与它在其他国家宣扬可持续性广告的式样极其相似。

户外广告牌上还包含有指向苹果隐私网页的链接。在苹果隐私网页上,首先映入用户眼帘的信息就是“Apple products are designed to protect your privacy”(苹果产品的设计可以保护用户隐私)。

苹果在这个网页上解释了面容ID和Touch ID指纹传感器信息是怎样保存在手机上的。例如,用来识别用户的Touch ID和面容ID数据会被转化为数学表达式,并经过加密,由设备上的Secure Enclave提供保护,而且不能被iOS或应用访问。这些数据不会存储在苹果服务器上或备份到iCloud中。



苹果以另外一个角度切入CES

除了巨幅广告之外,CES大会上苹果产品的衍生品企业占据了约10%席位,不少公司都会推出和苹果有关的App或系统。此外还有数百家专注于iOS和Mac设备配套的厂商推出自己的产品,很大一部分都是与iPhone和iPad相关的配件。

除此之外,苹果公司的经理们也会在CES展厅里进行调研,以确定未来的技术并审视竞争格局,其供应链团队成员也会与零部件制造商会面,为未来的设备采购零部件。

看来,苹果并不是不参与CES,而是从另外一个角度切入。其出发点也并非是“傲娇”,反而是比较务实。对此,您有怎么看呢?

