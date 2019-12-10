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    Redmi K30发布：首搭骁龙765G 双卡双模5G

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：今日Redmi召开新品发布会，推出了新款Redmi K30 5G手机，该机最大亮点是全球首发搭载高通骁龙765G处理器。

    Redmi K30发布：首搭骁龙765G 双卡双模5G
    Redmi K30发布：首搭骁龙765G 双卡双模5G

    Redmi官方向介绍，Redmi K30 5G手机搭载的骁龙765处理器芯片。该芯片采用7nmEUV低功耗工艺制程；芯片集成骁龙X52调制解调器及射频系统，支持SA/NSA双模；采用了12组天线设计，支持5G Smart智能网络调节以进一步降低功耗；支持5G MultiLink网络三路齐发，时刻峰值网速。

    Redmi K30发布：首搭骁龙765G 双卡双模5G
    Redmi K30发布：首搭骁龙765G 双卡双模5G

    性能方面，骁龙765G处理器采用了全新八核Kryo475处理器，由1+1+6的三丛集架构组成。配置一颗2.4GHz的超级大核，一颗2.2GHz的性能核心，六颗1.8GHz效率核心，采用全新的Adreno 620，骁龙765G相较骁龙730图形运算性能提升接近40%。

    Redmi K30发布：首搭骁龙765G 双卡双模5G

    Redmi K30发布：首搭骁龙765G 双卡双模5G
    Redmi K30发布：首搭骁龙765G 双卡双模5G

    其他方面，Redmi K30 5G采用6.67英寸双挖孔全面屏，支持120Hz，比例为20:9，屏占比达91%，支持护眼模式2.0。上市后Redmi K30将会有深海微光、玉幻境、时光独白、花影惊鸿等配色供消费者选择。【7343509】

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