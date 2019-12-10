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    雷军宣布小米正式进入日本 不仅有手机还卖电饭煲

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           近日，雷军通过微博宣布小米正式进入日本市场。此次小米正式进入日本不仅“把电饭煲卖回日本”，还同期发布了手机、手环等数码产品。小米正式进入日本市场之后，雷军非常有信心，表示日本人民一定会喜欢来自中国的“感动人心、价格厚道”的好产品。

    雷军宣布小米正式进入日本 不仅有手机还卖电饭煲
    雷军宣布小米正式进入日本

           小米正式进入日本市场的消息已经发布，瞬间引起了很多网友的热烈讨论。尤其是电饭煲产品引起了不少的话题。

           要知道在小米正式进入日本市场之前，日本本土品牌的电饭煲一直是被神化的产品，据传曾经遭到很多中国游客疯抢。如今小米正式进入日本，形成极大的反转。

    雷军宣布小米正式进入日本 不仅有手机还卖电饭煲
    小米正式进入日本带来米家IH电饭煲

           小米正式进入日本市场，的确带来了非常具有诚意的价格。从价格看，米家IH电饭煲售价9999日元（约合人民币649元），这要比日本本土知名品牌便宜很多很多。

    雷军宣布小米正式进入日本 不仅有手机还卖电饭煲
    小米正式进入日本，1亿像素手机引发日本媒体关注

           除此之外，小米正式进入日本市场还带来了手机和手环等数码产品。Note10定价52800日元（约合人民币3425元），Note10Pro定价64800日元（约合人民币4203元）。小米手环4售价3490元（约合人民币226元）、小米移动电源3 10000mAh快充版售价1899元（约合人民币123元）。

           尤其是小米Note10手机（CC9Pro国际版）作为小米正式进入日本市场的先锋军，凭借1亿像素引发了当地媒体的关注。此次进入日本市场的小米Note 10将提供极光绿、冰川白、午夜黑三种配色，采用全曲面机身，搭载6.47英寸双曲面屏，搭载骁龙730G处理器，内置5260mAh条形快充电池，标配30W闪充。

    雷军宣布小米正式进入日本 不仅有手机还卖电饭煲
    小米正式进入日本，1亿像素手机引发日本媒体关注

           全日本新闻网介绍，小米已成为全球第四大智能手机制造商，目前小米已在90多个国家和地区发售。同时日媒还着重介绍了小米进入日本市场所带来的第一款手机产品MI Note 10，称其搭载了惊人的一亿像素CMOS，价格为52800日元起。

           小米正式进入日本市场的价格和在中国的售价相比有所上涨，不过这要跟同规格同档次的日本本土品牌相比，要相对便宜了很多。试问，又有哪个国家的人民不喜欢质优价廉的产品呢？相信小米正式进入日本市场之后，也会受到当日民众欢迎。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7343491.html report 1908        近日，雷军通过微博宣布小米正式进入日本市场。此次小米正式进入日本不仅“把电饭煲卖回日本”，还同期发布了手机、手环等数码产品。小米正式进入日本市场之后，雷军非常有信心，表示日本人民一定会喜欢来自中国的“感动人心、价格厚道”的好...
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