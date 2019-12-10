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    13英寸RedmiBook正式发布 售价4199元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月10日消息，今天小米旗下Redmi品牌在北京召开了新品发布会。在这次发布会上，Redmi发布了旗下首款13英寸的笔记本产品RedmiBook 13。这款13英寸的笔记本电脑起售价为4199元。

    13英寸RedmiBook正式发布 售价4199元起
    13英寸RedmiBook正式发布 售价4199元起

    根据官方介绍，RedmiBook 13主打轻薄和全面屏的概念，整机A/C/D面全部采用了金属材质。这款笔记本采用了一块13.3英寸1080p全高清防眩光屏幕，四面采用了超窄边框，屏占比达到了89%。

    核心配置方面，RedmiBook 13搭载了英特尔酷睿第十代14nm++处理器，并将推出i5和i7两个版本。这两个处理器分别采用i5-10210U和i7-10510U处理器，拥有独立显卡NVIDIA GeForce MX250。RedmiBook 13配备40Whr大电池，续航时间为11个小时。

    在售价方面，RedmiBook 13将会推出三个版本，其中集显i5版售价4199元，独显i5版售价4499元，独显i7版售价5199元。

    （本文图片来自互联网）

    （7343475）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：13英寸RedmiBook正式发布 售价4199元起http://news.zol.com.cn/734/7343475.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7343475.html report 749 中关村在线消息：北京时间12月10日消息，今天小米旗下Redmi品牌在北京召开了新品发布会。在这次发布会上，Redmi发布了旗下首款13英寸的笔记本产品RedmiBook 13。这款13英寸的笔记本电脑起售价为4199元。13英寸RedmiBook正式发布 售价4199元起根据官方介绍，RedmiBook 13...
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