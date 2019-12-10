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    5G发展速度喜人 全球50家运营商推出5G商用服务

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间12月10日消息，近日知名市场分析机构IHS Markit发布了《智能互融：借助5G、人工智能和云技术，释放机遇》白皮书。白皮书中显示，截至今年10月，全球已经有50家运营商在27个国家和地区推出了符合3GPP要求的5G商业服务。

    5G发展速度喜人 全球50家运营商推出5G商用服务
    5G发展速度喜人 全球50家运营商推出5G商用服务

    白皮书还提到，中国一直在为5G商用化进行准备，并在11月中国三大移动运营商——中国移动、中国电信和中国联通推出了商用5G服务，这比原本的计划提前了几个月。今年年底，这三家公司将部署约10万个5G基站，2020年将增至100万个，并在50个城市铺开。

    此前的2019新浪金麒麟高峰论坛上，中国电子信息行业联合会专家委员会主任董云庭就国内5G套餐资费标准表达了自己的观点，称中国5G套餐资费标准全世界最低。

    据了解，韩国、日本等大部分国家的5G资费套餐如果换算成人民币，最低也要325元/月；而美国更贵超过了400元/月，而且服务体验也就达到国内的128元档水平。

    董云庭表示，尽管国内5G套餐资费定价偏低，但国内人口基数大，只要运营商能够平稳度过开始几年，未来的前景还是很大的。

    （本文图片来自互联网）

    （7343438）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/734/7343438.html report 930 中关村在线消息：北京时间12月10日消息，近日知名市场分析机构IHS Markit发布了《智能互融：借助5G、人工智能和云技术，释放机遇》白皮书。白皮书中显示，截至今年10月，全球已经有50家运营商在27个国家和地区推出了符合3GPP要求的5G商业服务。5G发展速度喜人 全球50家运...
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