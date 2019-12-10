中关村在线消息：北京时间12月10日消息，据Windows Central报道，有关Xbox新主机近期出现了一些新消息，微软Xbox Scarlett作为Xbox One X的继任机型，将会推出两个不同配置的版本，而高配版Scarlett的GPU将会是Lockhart的三倍。



微软新主机规格信息流出 Scarlett GPU为低配版三倍

高配版Xbox Scarlett的Navi GPU性能达到了12 Teraflops，而下时代入门级主机Xbox Lockhart新能基本相当于Xbox One X。Xbox Scarlett的内存可扩展到16GB，并将换用固态硬盘（SSD）。、

据悉，微软正在推动开发者为Lockhart提供1440p @ 60fps的游戏体验。该公司此前曾表示，Project Scarlett（Anaconda）将支持4K @ 60fps 。

Lockhart机型将会大卖，甚至与微软xCloud云游戏服务或Xbox Game Pass捆绑销售。随着数字平台的兴起，这样的观点还是相当有道理的。

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