中关村在线消息：北京时间12月10日消息，今天上午realme官方发布了一张新宣传海报，海报中realme正式公布了首款5G手机realme真我X50。这款新机将会搭载了高通骁龙765G处理器。



realme X50 5G版官宣 搭载骁龙765G处理器

上个月底的时候，realme手机官微正式宣布旗下首款5G手机将命名为：realme X50。该机将采用双挖空的屏幕设计，同时支持SA/NSA双模5G网络。

realme CMO徐起介绍，realme X50命名中的“X”代表着X系列，是realme为用户提供越级体验的先锋；“5”代表realme首款5G产品；“0”代表着realme开启5G越级元年。同时，徐起还强调，realme将在5G时代坚持做“敢越级”的科技产品。

根据此前曝光的消息显示，realme X50将搭载高通骁龙735处理器，芯片中集成了5G调制解调器。该机将是首批搭载高通集成式5G芯片的机型，其将作为一款中端5G手机推向市场，通过较低的售价进一步推动5G商用的普及。

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