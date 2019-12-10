中关村在线消息：近日据悉，据美国商标局发布的信息显示，NVIDIA在12月4日已经正式获得了Hopper商标申请，这意味着传闻的Hopper GPU至少有些蛛丝马迹。



NVIDIA注册Hopper商标 下代5nmGPU始露端倪

根据目前情况看，Hopper GPU的具体细节现在还为时尚早，但之前推上有爆料者称Hopper这一代的GPU变化很大，将引入MCM多芯片互联GPU设计，创造出怪兽级的超级大核。

这对于在4K分辨率、全高特效下开启实时光线追踪以及打造加速器、专业卡等都将大有裨益。在制程工艺上，Hopper也会使用更先进的技术，有可能会升级6nm甚至5nm工艺。

12nm GPU的强势使得NVIDIA在7nm GPU上一直比较保守，不过2020年NVIDIA还是会推出7nm工艺的Ampere安培家族GPU芯片，最快在明年Q1季度推出。

相较于现在服役的“Turing（图灵）”，架构方面的主要变化一是光线追踪性能的大幅提升，二是更强大的光栅化处理能力，以更好地应对3D场景。

在Ampere安培GPU之后呢？之前传闻称NVIDIA的下下代GPU代号为Hopper（霍普），来源于编译语言之母、美国海军上将Grace Hopper（格蕾丝·霍珀）女士的名字，她被认为是计算机历史上最早的程序员之一，领导开发了编程语言Cobol。【7343349】

（文中图片来自互联网）



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